В Коми начинается прием заявок на субсидирование муниципальных туристических программ

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми с 21 июня по 5 июля принимает документы на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие туризма.

Напомним, распределение субсидий в 2017 году проводится на условиях, установленных Порядком предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие туризма. Это указано в приложение №7 к государственной программе Республики Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2011 № 651. Объем средств, заложенных на данные цели в республиканском бюджете Республики Коми в 2017 году, составляет 1600 тыс. рублей.

Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий:

1) изготовление и выпуск печатной продукции, изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов, а именно: дорожные указатели, разработанные в соответствии с Методическим пособием по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации Министерства культуры Российской Федерации, а также стенды, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского потенциала муниципального образования;

2) организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Республики Коми;

3) поддержка субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми, в том числе в сфере народных художественных промыслов.

Срок приема заявок, формы и перечень документов, необходимых для получения субсидии, а также формы и сроки предоставления отчетности о расходовании средств утверждены Приказом Министерства от 13 июня 2017 года № 315 "О некоторых вопросах предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие туризма", который размещен на официальном сайте Министерства по ссылке: mincult.rkomi.ru/left/doc/docmk/.

Заявки с приложением документов принимаются по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.73, каб. 234, с 08:45 до 13:00 и с 14:00 до 17:15; в пятницу с 08:45 до 13:00 и с 14:00 до 16.00, а также по электронной почте a.a.yurchenko@mincult.rkomi.ru.

Контактное лицо Министерства по вопросам предоставления субсидий: Юрченко Анна Алексеевна, тел.: (8212)287-558, e-mail: a.a.yurchenko@mincult.rkomi.ru.