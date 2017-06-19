Год добрых дел в Коми: пожарные отремонтировали памятную плиту участникам Великой Отечественной войны

Работники отдельного поста №1 ПЧ №14 (пст. Тимшер Усть-Куломского района) отремонтировали памятную плиту участникам Великой Отечественной войны, установленную в посёлке.

По просьбе главы сельского поселения "Тимшер" Усть-Куломского района Валентины Беловой, четыре работника поста, свободные от несения службы, очистили территорию от мусора и провели капитальный ремонт плиты. С годами постамент плиты потрескался, обрёл неухоженный вид. Пожарные убрали отколовшиеся части и залили новым цементным раствором. Расходы на покупку материала пожарные взяли на себя.

В прошлом году работники пожарного поста также участвовали в благоустройстве этой территории. Своими силами они построили новый тротуар.

Напомним, все территориальные подразделения противопожарной службы Республики Коми участвуют в акции добрых дел "Поддержим делом!", которая посвящена 85-летию гражданской обороны.