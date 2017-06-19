Представителям малого бизнеса в Коми предлагают аренду госимущества на льготных условиях

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений объявляет конкурс среди субъектов малого предпринимательства на право заключения договоров аренды государственного имущества Республики Коми.

Субъектам малого предпринимательства на льготных условиях в целях оказания им государственной имущественной поддержки предоставляются в аренду офисные, производственные и складское помещения.

Имущество расположено на 4 этаже корпуса № 2 по адресу: г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 2 (Бизнес-инкубатор).

Информацию о перечне имущества, передаваемого в аренду, величине арендной платы, конкурсной документации можно получить по адресу: Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108, на сайте организатора конкурса:http://agui.rkomi.ru/page/17031/ и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Объявление итогов конкурса состоится 24 июля по адресу г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108, каб. 213.

Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления, соответствующие условиям, установленным статьей 4 и частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

С целью раскрытия информации об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и доведения ее до широких кругов предпринимательского сообщества на официальном сайте Минимущества Республики Коми создан раздел "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)": http://agui.rkomi.ru/page/17027/