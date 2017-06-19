Реконструкция помещений для ведения бизнеса должна быть согласована в законном порядке

Министерство экономики Республики Коми напоминает предпринимателям, как правильно оформить перепланировку (реконструкцию) своих объектов недвижимости.

Как пояснили в ведомстве, в 2017 году при обращении в кредитные организации малый бизнес столкнулся с проблемой отказа в предоставлении кредита на развитие предпринимательской деятельности по причине незарегистрированной перепланировки своих объектов недвижимости.

В большинстве случаев для ведения предпринимательской деятельности требуются изменения параметров объекта капитального строительства. Это могут быть изменение расположения функциональных помещений, демонтаж или врезание дополнительных оконных/дверных проемов, снос внутренних помещений, зафиксированных в техническим паспорте, ликвидация либо переустройство лестничных проемов и тамбуров, ликвидация либо устройство оконных/ дверных проемов в стенах, выходящих на улицу с сохранением неизменными конструкций и т.д.

Переустройство или перепланировка нежилых помещений в большинстве случаев является важной составляющей ведения предпринимательской деятельности. Главная её цель – улучшение качества и условий эксплуатации нежилого помещения с изменением его функционального использования.

Ни в одном помещении, выбранном для ведения любого вида предпринимательской деятельности, нельзя осуществить перепланировку или переустройство без получения на то соответствующего разрешения в государственных структурах.

Однако стоит учесть, что понятие "переустройство и перепланировка" относятся исключительно к жилым помещениям, к нежилым помещениям, в соответствии с пунктом 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ применяется понятие "реконструкция объектов капитального строительства".

К реконструкции объектов капитального строительства (нежилого помещения) относятся: изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Прежде чем начать перепланировку нежилого помещения необходимо заказать проект реконструкции нежилого помещения в проектной организации, имеющей допуск (лицензию) саморегулирующей организации в строительстве.

В случае, если по заключению проектной организации проводимые работы предусмотрены частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, когда выдача разрешения на строительство не требуется, необходимо обратится с заявлением (в произвольной форме) в администрацию городского округа или муниципального района, в котором указать цель перепланировки и виды работ с обязательным приложением копии проекта и письменным заключением проектной организации.

Если же администрация городского округа или муниципального района письменно уведомила о том, что проводимые работы не требует разрешения на реконструкцию нежилого помещения, необходимо: произвести работы согласно проекту; оформить кадастровой паспорт на нежилое помещение; зарегистрировать его в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми (Управление Росреестра по Республике Коми).

В случае, если администрация городского округа или муниципального района письменно уведомила о том, что задуманная перепланировка является реконструкцией нежилого помещения, необходимо: обратиться в администрацию городского округа или муниципального района с заявлением (по установленной форме) о выдаче градостроительного плана земельного участка под реконструкцию и представить перечень необходимых документов; получить разрешение на реконструкцию нежилого помещения; произвести работы согласно проекту; ввести объект в эксплуатацию; оформить кадастровой паспорт на нежилое помещение; зарегистрировать его в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми (Управление Росреестра по Республике Коми).

Кроме того, законодательство РФ предполагает узаконивание реконструкции помещений, выполненной без согласования в соответствующих органах, через судебные органы. В этом случае владельцу помещения придется постараться доказать в суде, что проведенные работы не несут угрозы жизни и здоровью граждан, и не нарушают их прав и законных интересов.

Также стоит учесть, что незаконная реконструкция объектов капитального строительства, исключает возможность свободного распоряжения данным имуществом, то есть такое помещение нельзя обменять, продать, передать по наследству, оформить в качестве залога с целью получения кредитного займа в банке.

Отметим, что получение на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства является муниципальной услугой, поэтому за ее предоставлением необходимо обратиться в администрацию муниципалитета.

В Сыктывкаре следует обратиться по адресу: ул. Бабушкина, 22, каб. 103. Часы приёма: понедельник, среда – 8.30-15.30; вторник, четверг – 11.00-18.00; пятница – 8.30-15.00. Перечень необходимых документов опубликован на официальном сайте администрации (сыктывкар.рф).