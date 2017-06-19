Юные спасатели из Коми сразятся с сильнейшими командами России

19 июня 2017 года, 18:30 | Сыктывкар
фото: Антона Пархачева

Школьники из Корткеросского и Сысольского районов сегодня услышали самые теплые слова в свой адрес, получили подарки и грамоты. В Администрации главы Коми 19 июня состоялось чествование команд, победивших в региональных соревнованиях "Школа безопасности".

Напомним, с 13 по 18 июня в Архангельской области в городе Мирный завершились XХI межрегиональные соревнования "Школа безопасности". На территорию космодрома "Плесецк" прибыли команды со всего Северо-Запада, 18 команд из 11 субъектов РФ, всего более 200 человек, включая взрослых. Каждая команда состояла из восьми человек, среди которых должно было быть не менее трех девушек.

Коми представили две команды – победители XVI республиканских соревнований "Школа безопасности". В младшей возрастной группе от 13 до14 лет ребята из Корткеросского района, в старшей возрастной группе (дети 15-17 лет) – команда Сысольского района.

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В течение пяти дней юные спасатели преодолевали "полосу препятствий", "маршрут выживания", соревновались в поисково-спасательных работах, пожарной эстафете. Команды демонстрировали свою физическую подготовку, знания безопасного поведения на дороге, а также навыки организации быта в полевых условиях.

По результатам всех этапов сборные команды из Сысольского и Корткеросского районов Коми одержали сокрушительную победу в обеих возрастных категориях первенства. Второе место в обеих категориях – у Псковской области. Третье место в старшей группе заняла Вологодская область, в младшей - Архангельская область.

Следующий этап "Школы безопасности", который ждет сборную Коми – уже всероссийский. Он состоится в конце июля в Москве.

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От лица главы Коми команды поздравила заместитель председателя правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова и начальник ГУ МЧС России по Коми Александр Князев. "От имени главы Сергея Гапликова, от себя лично, от всех собравшихся я хотела бы поздравить вас с сокрушительной победой! - сказала в приветственном слове Н.Михальченкова. - Эти соревнования показали, как ваши желания, желание ваших наставников, профессиональная помощь и организационное участие правительства Коми и регионального МЧС принесли победу всей республике. Мы гордимся вами!"

Как отметила Н.Михальченкова, соревнования были направлены как на пропаганду здорового образа жизни, совершенствование психологического состояния юных спасателей, так и на воспитание настоящих патриотов своей страны. По мнению зампреда правительства, школьники из Корткеросского и Сысольского района стали примером патриотов для всей России.

Н.Михальченкова отметила, что сегодня правительство должно принять все меры, чтобы команда победила на Российских соревнованиях. А школьникам она пожелала безопасного будущего.

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Генерал-майор А.Князев назвал эту победу великой, она очень важна для ведомства и для республики. "Я когда провожал вас на соревнования, сказал, что лично приложу все усилия, чтобы встретить вас как настоящих победителей, - сказал руководитель МЧС. - Вы настоящие молодцы, и это наша общая заслуга. Но это ваш праздник. И ваши наставники вложили в вас многолетний опыт".

Самое главное, как отметил А.Князев, - победу завоевать трудно, но удержать звание на высоком уровне - еще труднее. Победа на России дорогого стоит, поэтому если участники обратятся в МЧС с вопросами, ведомство сделает все возможное.

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Благодарственные письма от Минобрнауки Коми и МЧС получили руководители команд-победителей педагог дополнительного образования РЦДО Корткеросского района Виктор Митюшов, учитель средней школы села Визинга Дмитрий Кропанев, замруководителя сборной команды, педагог РЦДО из Корткеросского района Михаил Габов и учитель средней школы села Межадор Алексей Печеницын. Также победители получили ценные подарки для будущей удачи в российском конкурсе.

Для поддержки звания руководители юных спасателей получили сертификаты в спортивный магазин и сертификат на приобретение снаряжения.

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Имена главных призеров, благодаря трудолюбию и выносливости которых Коми получила эту победу, также озвучили на всю республику. Дети с нескрываемой радостью и переживаниями получили свои награды. Будущее республики "вложили в руки" Анастасии Шаховой, Савелию Ушакову, Евгению Габову, Максиму Лебедеву, Ивану, Полине и Матвею Поповым из Корткеросского района.

Сысолський район взрастил победителей Максима Некрасова, Марину Истомину, Ивана Пельмегова, Дмитрия Черепанова, Елену Колодинову, Аниту Коюшеву, Дмитрия Изъюрова, Данила Можаева.

От лица команды-победительницы выступил руководитель сборной Коми В.Митюшов: "Ребята, вы такие молодцы. Вы знаете, что было очень сложно. Но вы выдержали. Мы долго ждали этого момента - с 2008 года республика не занимала призовые места в конкурсе. От лица тренерского совета мы выражаем особую благодарность управлению МЧС Коми. Мы каждый день созванивались, нам помогли оформить документы, всячески нас поддерживали. Также хочется сказать спасибо "СПАС-Коми", которые обеспечили нас снаряжением, а также пожарным Межадора, которые помогли нам подготовиться к эстафете".

Торжественную часть завершило выступление группы "Пламя-21", после чего победители отправились на чаепитие.

*** Соревнования проводились в целях формирования у учащихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: Школа безопасности, Победа, награждение, МЧС
  Рубрика: Общество
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