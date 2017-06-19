В первом квартале 2017 года в Коми пациенты в качестве компенсации морального вреда отсудили более миллиона рублей

Более миллиона рублей отсудили с начала года жители Коми в качестве компенсации морального вреда за ненадлежащее качество оказания медицинской помощи.

Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, посвященной защите прав пациентов, сообщила заведующая отделом контроля качества медпомощи, защиты прав застрахованных граждан и мониторинг в сфере ОМС "Территориального ФОМСа РК" Ирина Донова.

По ее словам, в первом квартале этого года жителями республики было подано в суды семь исков. Из них четыре были отклонены, три – удовлетворены в пользу ответчика. Один иск был подан за незаконное взимание денег медиками с пациента, два – за ненадлежащее оказание медицинской помощи.

В 2016 году суды рассмотрели 17 исков, в том числе восемь исков были удовлетворены судом, семь – отклонены, два – приостановлены. Пациентам удалось отсудить в качестве морального ущерба всего 197 тысяч рублей.