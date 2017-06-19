На должность руководителя администрации Прилузского района претендуют три дамы

19 июня 2017 года, 16:20 | Прилузский

Сегодня конкурсная комиссия рассмотрела документы, представленные пятью кандидатами на замещение должности руководителя администрации муниципального района "Прилузский".

Комиссия признала не прошедшими конкурсный отбор Сергея Маруневича (территориальный менеджер Сыктывкарского региона ОАО "Лукойл Северо-Запад Нефтепродукт") и Дмитрия Ильина (начальник отдела маркетинга и продаж ООО "Информационные технологии"), представившие недостоверные и неполные сведения.

Три другие кандидата - Е.Нестерюк, Т.Садыртинова и Н.Жук - прошли конкурсный отбор.

Заседание Совета муниципального района "Прилузский" по вопросу принятия решения о назначении кандидата на должность руководителя администрации состоится 23 июня.

Решение о назначении принимается депутатами после представление кандидатами своих программ работы.

Комиинформ
  Рубрика: Политика
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:03 17.06.2017
В Коми республиканской больнице откроются новые аптеки
19:50 16.06.2017
В Коми 11 тысяч вакансий
18:19 16.06.2017
Наплавной мост прибудет на Аныбскую переправу до полуночи


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью





Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus