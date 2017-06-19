На должность руководителя администрации Прилузского района претендуют три дамы

Сегодня конкурсная комиссия рассмотрела документы, представленные пятью кандидатами на замещение должности руководителя администрации муниципального района "Прилузский".

Комиссия признала не прошедшими конкурсный отбор Сергея Маруневича (территориальный менеджер Сыктывкарского региона ОАО "Лукойл Северо-Запад Нефтепродукт") и Дмитрия Ильина (начальник отдела маркетинга и продаж ООО "Информационные технологии"), представившие недостоверные и неполные сведения.

Три другие кандидата - Е.Нестерюк, Т.Садыртинова и Н.Жук - прошли конкурсный отбор.

Заседание Совета муниципального района "Прилузский" по вопросу принятия решения о назначении кандидата на должность руководителя администрации состоится 23 июня.

Решение о назначении принимается депутатами после представление кандидатами своих программ работы.