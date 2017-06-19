Региональные спортобъекты Коми приведут в соответствие к новым требованиям по безопасности к августу

С 23 июля вводится административная ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. Организаторам таких соревнований или собственникам объектов грозит штраф от 50 до 500 тыс. руб. или административное приостановление деятельности объекта на срок до 90 суток. Между тем, большинство спортивных сооружений республики не соответствует новым требованиям по безопасности.

19 июня по председательством заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК Анатолия Князева прошла видеоконференция с руководителями администраций муниципальных образований Коми по техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.

"Вопросам общественной безопасности при проведении спортивных соревнований в последние годы уделяется большое внимание. Это связано как с имевшими место инцидентами во время проведения спортивных соревнований, так и с планами проведения в Российской Федерации международных спортивных соревнований", - отметил министр физкультуры и спорта Коми Николай Бережной.

Как доложил министр, требования к техническому оснащению спортивных объектов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности были установлены приказом МВД России в конце 2015 года. Год назад в республике был сформирован перечень объектов, на которых проводятся официальные спортивные соревнования и которые должны соответствовать требованиям Приказа МВД. Комиссионные осмотры с участием представителей муниципальной власти, районных отделов МВД и балансодержателей прошли 86 муниципальных и 8 государственных объектов.

Было выявлено, что ни один спортивный объект в полной мере не соответствует предъявляемым требованиям. Основными причинами несоответствия спортивных сооружений является не укомплектованность стационарными рамочными металлодетекторами, ручными металлоискателями, локализаторами взрыва, системами видеонаблюдения, досмотровыми эндоскопами и зеркалами, шкафами для хранения запрещенных к проносу предметов и другими техническими средствами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.

"Вопрос непростой, требует определенного финансового вливания и плановой организационной работы. Совместив первое со вторым, можно рассчитывать на то, что удастся выполнить поставленную задачу. У нас есть база компаний, готовых предоставить необходимое оборудование. Естественно, все это будет проводиться на конкурсной основе. До 23 июля осталось совсем немного времени, однако есть варианты поэтапного решения задачи", - сообщил Н.Бережной.

Общая сумма потребности денежных средств на выполнение требований составила 9,6 млн. руб. для государственных и 118,8 млн. руб. для муниципальных объектов.

В местных бюджетах на 2017 год в Печоре и Усинске средства на оснащение спортобъектов системами безопасности заложены не в полном объеме. В девяти муниципальных образованиях (Воркута, Ижемский, Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Сыктывдинский, Троицко-Печерский, Удорский", Усть-Куломский районы) финансирование вовсе не было запланировано.

Неисполнение требований законодательства ставит под угрозу проведение соревнований, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий республики и муниципального образования, и влечет риск наложения административных штрафов.

На сегодня исполнение требований выполнено в полном объеме только в Инте. В Сыктывкаре - на двух объектах из трех. В остальных муниципальных образованиях работа не выполнена.

По итогам совещания А.Князев настоятельно рекомендовал руководителям администраций муниципальных обеспечить оснащение спортивных объектов техническими средствами в соответствии с требованиями МВД, и информацию об исполнении поручений направить в Минспорта Коми до 30 июня.

Что касается 12 главных спортобъектов Коми, входящих в состав восьми республиканских спортивных школ, Н.Бережной заверил, что к первым соревнованиям, которые начнутся в августе, они будут полностью готовы.