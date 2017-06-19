Жильцы домов могут вернуть средства, если ремонт произведен не полностью

Собственники жилья в многоквартирных домах вправе вернуть с компании-подрядчика средства как излишне уплаченные в случае, если ремонт общедомового имущества произведен на меньшие суммы, нежели были предусмотрены сметой.

Тема некачественных ремонтов подъездов и иных мест общего пользования в жилфонде, которые начались в связи с установлением теплой погоды, поднята на недавнем вебинаре национального центра "ЖКХ Контроль", руководство которого разъяснило права и алгоритм действий владельцев квартир, если они заподозрили строителей в незаконных действиях.

"Главное, что смета на ремонт подъезда или иных мест общего пользования должна быть утверждена на общем собрании собственников. Если они считают, что подрядчик не выполнил часть работ, то следует зафиксировать все письменно. Основной документ для последующих разбирательств – это акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ", - пояснили в национальном центре. Форма акта утверждена приказом Минстроя РФ № 761/пр во исполнение п. 9 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением правительства РФ № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения".

"Собственникам следует запросить в своей управляющей компании или в ТСЖ акт. Если в нем работы указаны как выполненные полностью в соответствии с утвержденной общим собранием сметой, а жильцы считают иначе, то они вправе написать претензию в управляющую организацию. Обязательно следует попросить дать письменный ответ в течение пяти рабочих дней (срок регламентирован постановлением правительства РФ № 491)", - советуют в "ЖКХ Контроль".

Если полученный ответ не устраивает – можно обратиться в госжилинспекцию (таковые функционируют в каждом городе и районе Коми) с требованием проверить выполнение управляющей организацией лицензионных требований в части оплаты подрядной организации невыполненных работ по ремонту подъезда или иных мест общего пользования. Главное при этом – указать, что смета утверждена на общем собрании собственников.

"Можно провести независимую экспертизу, если есть желание обратиться в суд с требованием по возврату излишне уплаченных средств за ремонт. Или с требованием к управляющей организации принять меры по выполнению всех утвержденных работ подрядной организацией", - добавили в национальном центре.