На всероссийской акции "Белый цветок" в Сыктывкаре собрали почти 35 тысяч рублей

19 июня 2017 года, 17:50 | Сыктывкар
Фото: vk.com

На всероссийской благотворительной акции "Белый цветок" в Сыктывкаре собрали почти 35 тысяч рублей. Ее итоги подвели вчера. Напомним, в этом году жертвователи собирали средства в помощь молодому сыктывкарцу с инвалидностью Виталию Бер.

У 27-летнего жителя эжвинского района - ДЦП. Однако заболевание не в столь тяжелой форме: медики говорят, что помочь молодому человеку лучше ходить есть все шансы. Сейчас по улице он передвигается на кресло-коляске, в помещениях - при помощи костылей.

Как рассказали "Комиинформу" в социальном отделе Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии, акция длилась со Дня города и завершилась в некоторых приходах вчера.

В первый день акции в помощь Виталию благотворители пожертвовали 25 тысяч рублей. В последующую неделю приходам удалось собрать в помощь молодому человеку еще чуть более десяти тысяч.

Вчера средства передали сыктывкарцу, которому в июле предстоит консультация в одном из медицинских центров Нижнего Новгорода.

В прошлом году волонтеры всероссийской благотворительной акции "Белый цветок" собрали 50 тысяч 430 рублей для маленького Ильи Сметанина, родившегося с пороком сердца.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: праздник, коми, инвалиды, акция
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

21:53 16.06.2017
Жителям Коми доступны около двухсот квотируемых рабочих мест
14:17 16.06.2017
Сергей Гапликов поблагодарил участников конкурса бардовской песни среди людей с инвалидностью за заряд жизнелюбия и позитивную энергетику
17:54 15.06.2017
Жюри конкурса бардовской песни среди людей с инвалидностью в Сыктывкаре: "С каждым годом уровень участников только растет"


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

"КС-Альфа" вошла в ТОП активных федеральных строителей жилья



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел


Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июня

В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus