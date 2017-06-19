На всероссийской акции "Белый цветок" в Сыктывкаре собрали почти 35 тысяч рублей

На всероссийской благотворительной акции "Белый цветок" в Сыктывкаре собрали почти 35 тысяч рублей. Ее итоги подвели вчера. Напомним, в этом году жертвователи собирали средства в помощь молодому сыктывкарцу с инвалидностью Виталию Бер.

У 27-летнего жителя эжвинского района - ДЦП. Однако заболевание не в столь тяжелой форме: медики говорят, что помочь молодому человеку лучше ходить есть все шансы. Сейчас по улице он передвигается на кресло-коляске, в помещениях - при помощи костылей.

Как рассказали "Комиинформу" в социальном отделе Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии, акция длилась со Дня города и завершилась в некоторых приходах вчера.

В первый день акции в помощь Виталию благотворители пожертвовали 25 тысяч рублей. В последующую неделю приходам удалось собрать в помощь молодому человеку еще чуть более десяти тысяч.

Вчера средства передали сыктывкарцу, которому в июле предстоит консультация в одном из медицинских центров Нижнего Новгорода.

В прошлом году волонтеры всероссийской благотворительной акции "Белый цветок" собрали 50 тысяч 430 рублей для маленького Ильи Сметанина, родившегося с пороком сердца.