Электронные больничные будут выдавать по всей России с июля

Пилотный проект с электронными больничными листами признан успешным. С июля их постепенно начнут выписывать по всей стране, пишет "Российская газета".

Система социального страхования готова к дальнейшему внедрению электронных больничных. С 2014 года их тестировали в шести регионах страны в рамках пилотного проекта.

"Уже со следующего месяца практика выдачи электронных больничных станет распространяться по всей стране", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

По электронным больничным листкам будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

"Эта система очевидно удобнее, чем система, когда оформляется бумажный документ, - считает глава правительства. - Она гораздо быстрее, не нужно стоять в очередях в поликлиниках, чтобы получать все подписи врачей и печати, врачам меньше бумаг надо заполнять, а ошибки, если возникают, их проще исправить".

Кроме того, документ невозможно подделать или потерять. Их напрямую будут направлять работодателю, когда сотрудник готов вернуться на работу. Пока граждане не привыкнут окончательно к новому формату, бумажный носитель будет оформляться пациентам еще в течение нескольких лет.

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что в России право на получение страховых выплат по больничным листам имеет 52 миллиона граждан, больничные выдают около 12 тысяч медицинских организаций первичного звена. Каждый год они выписывают около 40 миллионов больничных, а гражданам выплачивается 331 миллиард рублей пособий по нетрудоспособности. На эти выплаты, сказала зампред правительства, приходится оформлять значительное количество документов, и давно назрела необходимость перевести всю систему в электронную форму.

"Вся эта система призвана навести серьезный порядок в деле выдачи листов нетрудоспособности, позволяет ускорить получение справок по нетрудоспособности для всех застрахованных граждан, позволяет избежать ошибок и существенно сократить документооборот, а также освобождает врачей от ненужной дополнительной бумажной работы", - заявила Голодец.