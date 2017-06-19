С начала года в Инте из ветхого и аварийного жилья переселили 12 семей

В Инте гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в минувшем году было выделено 37 квартир, в том числе восемь – многодетным семьям. В предыдущем году жилье получили 13 семей.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Инты, с января по май предоставлено 17 квартир, в пять квартир въехали многодетные семьи.

Очередь жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Приполярье за полтора года сократилась более чем в два раза. На 1 января 2016 году в очереди состояло 122 семьи, на 1 июня 2017 – всего 53.

Кроме того, мэрия во внеочередном порядке переселяет граждан из непригодного для проживания, ветхого и аварийного жилищного фонда. В 2016 году переселена 61 семья (129 человек). Расселено шесть аварийных домов.

С начала 2017 года из непригодного для проживания, ветхого и аварийного жилья переселено 12 семей (34 человека). По состоянию на 1 июня в двух домах, признанных аварийными, остаются две семьи, каждой из которых предложено по 16 вариантов благоустроенных квартир в разных районах Инты для переселения.

Масштабную работу по расселению ветхих и аварийных домов – семь домов с 2016 года и по сей день - администрация города ведет за счет средств местного бюджета. Поскольку в Инте жилищное строительство не ведется, расселение граждан из ветхих и аварийных домов проводится в освобождаемый муниципальный жилищный фонд.

Увеличить количество жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и для предоставления очередникам удалось благодаря планомерной работе мэрии по трем основным направлениям.

Первое направление связано с проведением ремонтов в пустующем муниципальном жилье. В 2016 году на 900 тысяч рублей были отремонтированы четыре квартиры. В 2017 году в бюджете города на ремонт пустующих муниципальных квартир предусмотрено 1, 900 млн. рублей. Планируется отремонтировать семь квартир.

Второе направление связано с истребованием квартир у граждан, которые получают государственные жилищные сертификаты и выезжают за пределы Крайнего Севера по федеральной программе.

В 2016 году сертификаты получили 44 семьи, девять – без сдачи жилья. Из 35 квартир 20 были сданы муниципалитету. В отношении 15 семей, которые не сдали квартиры, мэрия инициировала подачу исковых заявлений в суд для принудительного выселения.

Третье направление – снятие с жилых помещений статуса "служебное" для предоставления интинцам для переселения из ветхого и аварийного жилья и для улучшения жилищных условий.

Этому предшествовала кропотливая работа по выселению из служебных квартир граждан, которые по разным причинам утратили право проживать в них. В числе тех, кто необоснованно проживал в служебных квартирах, были: уволившиеся с работы медики и работники администрации, действующие руководители крупных предприятий и учреждений, сотрудники отдела внутренних дел, судьи, работники прокуратуры.

Около 30 квартир были сданы такими гражданами. В отношении трех семей вынесены решения суда о выселении. В настоящее время служба судебных приставов занимается выселением двух семей по решению суда.

Власти города проводят претензионную работу и в отношении тех граждан, которые оставляют муниципальные квартиры без ремонта и не сдают их надлежащим образом. В 2016 году в бюджет Инты взыскано с таких граждан 230 000 рублей. С начала 2017 года принято уже пять судебных решений о взыскании средств, на общую сумму 870 809 рублей. Эти средства будут направлены на ремонт пустующего жилья.

Эффективно в муниципалитете организована и работа по предоставлению жилья детям-сиротам. В 2016 году жилыми помещениями были обеспечены 11 граждан этой категории. На эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено 6, 094 млн. рублей.

Всего в 2016 году отремонтировано 14 и куплено четыре однокомнатные квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году на получение жилья в Инте имеют право 12 ребят этой категории, которые уже достигли 18-летнего возраста.

Пока они находятся на обучении или проходят воинскую службу. Инта единственный муниципалитет в Коми, в котором создан резерв из семи квартир для незамедлительного обеспечения их жилыми помещениями.