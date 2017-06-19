Владимир Путин утвердил поправки о доплате за сверхурочную работу
Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс, сообщает пресс-служба Кремля.
Изменения, в частности, уточняют порядок установления неполного рабочего дня и регулируют правила предоставления перерыва для отдыха.
В документе также говорится, что ненормированный рабочий день может быть введен в организации, только если в трудовом договоре с работником прописан пункт о неполной рабочей неделе.
Кроме того, закон предусматривает выплату премиальных за сверхурочную работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Закон, подписанный главой государства, ранее одобрили Госдума и Совет Федерации.
В марте министр труда и соцзащиты Максим Топилин исключил введение дополнительного отпуска за переработки, предложив в качестве возможного варианта денежные компенсации, пишет РИА Новости.
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