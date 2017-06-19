Владимир Путин утвердил поправки о доплате за сверхурочную работу

19 июня 2017 года, 15:00 |
Фото Известий

Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс, сообщает пресс-служба Кремля.

Изменения, в частности, уточняют порядок установления неполного рабочего дня и регулируют правила предоставления перерыва для отдыха.

В документе также говорится, что ненормированный рабочий день может быть введен в организации, только если в трудовом договоре с работником прописан пункт о неполной рабочей неделе.

Кроме того, закон предусматривает выплату премиальных за сверхурочную работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

Закон, подписанный главой государства, ранее одобрили Госдума и Совет Федерации.

В марте министр труда и соцзащиты Максим Топилин исключил введение дополнительного отпуска за переработки, предложив в качестве возможного варианта денежные компенсации, пишет РИА Новости.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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