Воркута готовится принять II Международный туристский форум "Доступная Арктика"

19 июня 2017 года, 16:07 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

18-19 августа в Воркуте состоится II Международный туристский форум "Доступная Арктика".

Организатором форума выступает Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и Правительства Республики Коми, сообщили "Комиинформу" в Минкульте республики.

"Воркута как место проведения форума выбрана неслучайно. Это перспективный район развития арктического туризма. Сегодня здесь готовы предложить маршруты природного и экстремального туризма с возможностью посещения уникальных природных объектов Полярного Урала, побережья Карского моря", – считает министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

Цель форума – содействие развитию российского природного туризма во всем многообразии, обеспечение стабильного развития Арктики и повышение уровня жизни населения на арктических территориях.

Главными темами станут развитие туристского потенциала Заполярья, новые формы межрегионального и межгосударственного сотрудничества при разработке турпродуктов в Арктической зоне, строительстве и модернизации туристской инфраструктуры, продвижении новых направлений арктического туризма.

"Участие в форуме – это возможность организации конструктивного диалога и нахождения новых продуктивных форматов и решений существующих проблем в развитии туристической отрасли, одинаково значимых для всех регионов арктической территории Российской Федерации", – прокомментировал Сергей Емельянов.

На площадках форума запланировано обсуждение в рамках пленарного заседания темы туризма как инструмента развития территории в Арктической зоне, исследовательская сессия по формированию региональных и межрегиональных турмаршрутов, деловая площадка по вопросу соблюдения баланса в обеспечении безопасности туризма и сохранении экосистемы арктической территории, посвященной Году экологии и ООПТ в Российской Федерации. Кроме того будут затронуты вопросы по участию местного сообщества при формировании туров на арктической территории, реализации социально-культурных и туристских проектов в Арктической зоне.

К участию в форуме приглашаются представители федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти Российской Федерации, российские и международные эксперты в области туризма, туроператоры и субъекты туриндустрии, заинтересованные в развитии арктического туризма, представители информационно-туристских центров и общественных организаций в сфере туризма, а также представители федеральных и региональных средств массовой информации.

Для участия в форуме необходимо заполнить заявку и направить ее в адрес организаторов.

***Напомним, первый Международный туристский форум "Доступная Арктика" прошел с 31 марта по 2 апреля 2016 года в Нарьян-Маре.

Комиинформ
  Ключевые слова: Воркута, арктика
  Рубрика: Общество
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