На семинар Российского движения школьников приедут более 200 участников

20 июня в Коми состоится крупный семинар для педагогов образовательных учреждений, посвященный развитию Российского движения школьников в муниципалитетах. Более 200 участников со всей республики съедутся в Сыктывкар для знакомства с деятельностью Российского движения школьников (РДШ) и обмена опытом.

"Цель семинара — определение перспектив развития Российского движения школьников в образовательных организациях Республики Коми. Кроме этого, семинар позволит познакомиться с деятельностью РДШ и опытом работы пилотных и опорных площадок в образовательных организациях", - отмечает председатель Коми регионального отделения РДШ Ольга Медведева.

На семинар приедут коллеги из других регионов России, в частности из Пермского края и Чувашии.

Организаторы считают, что семинар станет новым витком развития РДШ в Республике Коми. На нем будут рассмотрены основные нюансы внедрения программы, модели организации первичного отделения РДШ в образовательных учреждениях, социальное взаимодействие с партнерами, также в рамках семинара предполагается выставка лучших практик пилотных школ региона. К концу 2017 года планируется 100% внедрение движения во всех образовательных организациях Республики Коми.

Напомним, на сегодня Российское движение школьников внедрено в 29 образовательных организациях Республики Коми. Проекты и программы Российского движения школьников направлены на развитие ребят.

Из-за большого количества желающих участвовать в семинаре, организаторы решили вести прямую трансляцию. Ссылка на трансляцию появится на сайте Коми республиканской академии государственной службы имени главы РК около 10 часов утра. Желающие могут подключиться.

***Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 "О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников".











