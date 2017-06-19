В Коми сотрудники ГИБДД задержали похитителей дорожных ограждений

Сотрудники ГИБДД по Коми задержали в Сыктывдинском районе двоих мужчин, похитивших с дороги более двухсот металлических барьерных ограждений.

Как уточнили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, вчера в 00:20 инспекторы дорожного движения остановили "Газель" на 761-м километре трассы Чебоксары - Сыктывкар.

После осмотра авто оказалось, что водитель 1976-го года рождения и его помощник 1987-го перевозили похищенные ранее 24 дорожных ограждения. Позднее сотрудники полиции провели осмотр жилья одного из них и обнаружили еще 195 таких же металлических конструкций.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 158 УК РФ. Мужчины находятся под подпиской о невыезде. Ранее не судимы.