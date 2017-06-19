С начала года автовладельцы оформили более 2 млн полисов ОСАГО в электронном виде

Российские автовладельцы с начала 2017 года заключили более 2 млн договоров ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

"Продажи электронных полисов ОСАГО растут стремительно. Первый миллион в 2017 году мы зафиксировали в апреле и уже через два месяца автовладельцы оформили еще один миллион электронных полисов. Кроме того, в 2017 году оформлено почти 85% от общего числа заключенных в таком виде договоров. В числе лидеров по продажам е-ОСАГО в основном проблемные регионы России. Таким образом, этот проект успешно решает проблему доступности обязательной автогражданки", - пояснил И.Юргенс.

Рост популярности е-ОСАГО объясняется и удобством оформления: автовладельцу не нужно ехать в офис компании ради заключения договора, он может это сделать, не выходя из дома.

Как отметил президент РСА, в среднем в сутки заключается около 12 тыс. договоров, но случаются и рекордные дни, когда продажи превышают 25 тыс. полисов.

Лидирующим по продажам е-ОСАГО в 2017 году регионом традиционно является Краснодарский край. Также самые высокие продажи электронных полисов отмечаются в Свердловской, Воронежской и Волгоградской областях.

Компаниями-лидерами по числу проданных в 2017 году электронных полисов ОСАГО являются: ПАО СК "Росгосстрах", СПАО "РЕСО-Гарантия", СПАО "Ингосстрах", ОАО "АльфаСтрахование", САО "ВСК", АО "СОГАЗ", ЗАО "МАКС", ООО "НСГ–"РОСЭНЕРГО", ООО "СК "Согласие" и ООО МСК "СТРАЖ".

С начала 2017 года продажи ОСАГО в электронном виде стали обязательными для страховых компаний. За весь 2016 год, когда страховщики продавали электронные полисы "автогражданки" в добровольном порядке, было заключено более 330 тыс. таких договоров. В период с 1 июля по 31 декабря 2015 года, когда проект только стартовал, было куплено 56 тыс. договоров в электронном виде.

И.Юргенс также напомнил, что президиум РСА на заседании 15 июня проголосовал за запуск с 1 июля 2017 года усовершенствованной системы гарантированного заключения электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО Гарант) через сайт союза, что обеспечит гарантированное заключение договоров ОСАГО в электронном виде, обеспечит полный контроль за процессом со стороны РСА, снизит количество жалоб и штрафов для страховщиков. Этот вопрос будет вынесен на общее собрание членов РСА, которое состоится 23 июня.

Также он напомнил, что оформление е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.