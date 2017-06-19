Жители Усинских сел посетили месторождение Алабушина
Жители Щельябожа, Колвы, Усть-Усы, Новикбожа и Мутного Материка побывали сегодня на кусте №2 месторождения им. А.Алабушина.
Специалисты ЛУКОЙЛ-Коми рассказали сельчанам, среди которых были представители общественных организаций, о мероприятиях по ликвидации последствий возгорания и подготовке к пропуску паводка.
В центре внимания оказалась скважина №2Р, возгорание на которой было устранено в начале мая. Впоследствии здесь было восстановлено обвалование кустовой площадки, частично демонтированное для организации доступа спецтехники и противовыбросового оборудования к месту возгорания.
Осмотрев площадку, жители сел и главы сельских администраций смогли убедиться в надежности отсыпки, которая сдержала паводковые воды в пик половодья. Высота отсыпки вместе с обвалованием – более 8 метров. Сейчас паводок идет на спад, и опасений в подтоплении куста скважин нет.
"Уровень отсыпки куста на сегодня достаточный. Этого хватило, чтобы пройти паводок, а в этом году он рекордный за последние несколько десятков лет", - сказал житель села Щельябож Георгий Третьяков.
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