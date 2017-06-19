В Усть-Куломском районе в ДТП погиб водитель "Шевроле"
19 июня 2017 года, 14:15 | Усть-Куломский
В Усть-Куломском районе в ДТП погиб водитель "Шевроле".
Автоавария произошла сегодня, 19 июня, в 11.30, сообщили "Коминформу" в Госавтоинспекции республики.
67-летний мужчина, управляя автомашиной"Шевроле Нива", двигался по автодороге Великополье - Нижний Ярашью, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП водитель скончался.
Известно, что за год мужчина один раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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