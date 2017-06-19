В Усть-Куломском районе в ДТП погиб водитель "Шевроле".

Автоавария произошла сегодня, 19 июня, в 11.30, сообщили "Коминформу" в Госавтоинспекции республики.

67-летний мужчина, управляя автомашиной"Шевроле Нива", двигался по автодороге Великополье - Нижний Ярашью, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель скончался.

Известно, что за год мужчина один раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.