В Усть-Куломском районе в ДТП погиб водитель "Шевроле"

19 июня 2017 года, 14:15 | Усть-Куломский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Усть-Куломском районе в ДТП погиб водитель "Шевроле".

Автоавария произошла сегодня, 19 июня, в 11.30, сообщили "Коминформу" в Госавтоинспекции республики.

67-летний мужчина, управляя автомашиной"Шевроле Нива", двигался по автодороге Великополье - Нижний Ярашью, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель скончался.

Известно, что за год мужчина один раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ольга Белова
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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