Шесть лосят родилось на лосеферме Печоро-Илычского заповедника

19 июня 2017 года, 14:02 |
Фото Печоро-Илычского заповедника

Шесть лосят появилось на свет на лосеферме Печоро-Илычского заповедника.

Как рассказала "Комиинформу" директор лосефермы Светлана Акатьева, с начала отела, который в этом году из-за погодных условий начался позже, лосихи произвели на свет шесть детенышей, в том числе две пары двойняшек.

"На свет появились пять девочек и один мальчик, но настроение у нас нерадостное, - призналась С. Акатьева. – Лосихи-первотелки произвели на свет по одному детенышу, а более зрелые особи – двойняшек. У самой возрастной нашей лосихи Ляли родились очень слабенькие детеныши – самец и самка. Девочка на третьи сутки начала сама сосать соску, а вот мальчик до сих пор очень плох".

По словам собеседницы агентства, Ляля произвела на свет двойню четыре дня назад. Чтобы слабеньких малышей не затоптали в загончике, с ними вместе ночевала студентка-практикантка Александра - будущий биолог из Архангельска.

Лосенка отпаивают молоком, делают ему уколы физраствора, чтобы не допустить обезвоживания. Однако малыш очень слаб, организм не усваивает питательные вещества.

"Лосенка в таком тяжелом состоянии в моей практике не было, - добавила С. Акатьева. - Мы, как можем, его выхаживаем, Саша растирает ему ножки. Будем надеяться на лучшее. К сожалению, Ляля никогда не приносила крепких лосят. Вес лосенка небольшой, а детеныши до 10 килограмм не жизнеспособны".

Всем детенышам, за исключением мальчика, уже дали имена. Первой в мае у лосихи Веры появилась Любава, у Фени – красавица Дуняша. У самой крупной и крепкой лосихи Гади – двойня Стеша и Бежка, причем, Бежку так называли, потому что та сразу после рождения сбежала от матери. Лосенка-самку Ляли назвали Софией.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: отел, лосята, лоси, лосеферма
  Рубрика: Экология
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