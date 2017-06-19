В Воркуте торжественно открыли скейт сезон

19 июня 2017 года, 13:35 | Воркута
Фото администрации Воркуты

18 июня на площади Центральной состоялось ежегодное летнее шоу любителей экстремальных видов спорта. По сложившейся традиции, в программу мероприятия вошли соревнования на самый лучший трюк, а также показательные выступления спортсменов. Творческим обрамлением действа стали номера брейк-данса и черлидеров, сообщает администрация Воркуты.

В рамках соревнований на лучший трюк первыми на площадку скейт-парка вышли "агры". Так сегодня называют ребят, катающихся на роликах и выполняющих сложные трюки – так называемые, агрессивные ролики. Их выступление подхватили скейтеры в номинации Скейтборд Jam. Это уличный вариант соревнований по скейтбордингу. Продолжили программу экстремальные самокатчики в номинации KickScooter и любители трюков на велосипедах ВМХ.

"Агрессивными роликами" занимаюсь уже шесть лет, - рассказал после выступления Вадим Емельянов. - Выступил неплохо, но из-за плохой погоды не хватило времени на тренировки. С непривычки после зимы ноги болят. За время своих занятий, считаю, что уже добился хороших результатов и даже учу новичков. Помимо роликов еще занимаюсь на трюковом самокате. Сложно пока сказать, получится ли у меня стать лидером соревнований, но я очень надеюсь на победу".

В мэрии отметили, что сегодня все вышеперечисленные виды экстремального спорта уже вышли за рамки спорта в его традиционном понимании. Сегодня это пласт молодежной культуры, который в определенном смысле стал стилем жизни подрастающего поколения. Еще одним подтверждением этого стало яркое выступление воркутинских трейсеров – ребят, посвящающих свое свободное время занятиям паркуром.

Тандем экстремальных трюков и зрелищных по сложности уличных и спортивных танцев превратил открытие скейт сезона в захватывающее шоу, за которым с удовольствием наблюдали сотни горожан.

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По итогам соревнований лучшие трюки в своих номинациях показали:

- "Агрессивные ролики" – Данила Голота

- Скейт-борд – Дмитрий Васильев

- KickScooter – Вадим Емельянов

- ВМХ – Владимир Муратов

Ребятам вручили почетные грамоты и ценные призы – наушники.

Благодарственными письмами были отмечены самые юные участники мероприятия:

- "Агрессивные ролики" – Дмитрий Лакомый

- Скейт-борд – Денис Семенов

- KickScooter – Георгий Фридман

- ВМХ – Максим Иванов

- Брейк-данс – Дмитрий Щепетильников

Также почетной грамотой была награждена Мелиса Родина – единственная девушка в команде спортивного танца брейк-данс.

На следующей неделе торжественное открытие скейт сезона состоится в поселке Воргашор в 16.00.

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Комиинформ
  Рубрика: Спорт
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