Водители большегрузов вывозят мусор в зеленую зону под Сыктывкаром

Активисты ОНФ в Коми обратили внимание на проблему загрязнения зеленой зоны под Сыктывкаром.

"Фронтовики" подвели предварительные результаты работы по проекту ОНФ "Генеральная уборка" в Республике Коми. Общественники отметили, что на интерактивном ресурсе Народного фронта существенно возросло количество сигналов о незаконных объектах в регионе. По итогам рейдов активисты Народного фронта также обратили внимание на острую проблему – практику незаконной выгрузки водителями грузовиков отходов в лесной зоне рядом с Сыктывкаром.





Представители Народного фронта сообщили, что на карте свалок проекта ОНФ "Генеральная уборка" в республике отмечено более ста незаконных точек складирования мусора, из них порядка половины отмечены за последние две недели. Ликвидировано 15 свалок, из них три общественники убрали своими силами – две в Корткеросском районе и одну особо опасную свалку ртутных ламп – в Эжвинском районе Сыктывкара при содействии администрации района и специализированной организации.

Активисты ОНФ в Коми на основании сигналов на карте свалок провели рейды в лесных зонах вблизи Сыктывкара и зафиксировали большое количество мусорных отходов промышленных масштабов – свалки, свезенные грузовиками.

На интерактивном ресурсе Народного фронта одна из проблемных точек обозначена вблизи местечка "Заповедный уголок" рядом с объездной городской трассой и дорогой "улица 2-я Промышленная" у сыктывкарского поселка Верхний Чов. "Зона шикарная для отдыха жителей города. Но то, что творится при подъезде к ней, ни в какие ворота не лезет", – отметили граждане на карте свалок.





Эксперты Народного фронта в ходе рейда установили, что в этом месте выгрузка мусора с грузовиков осуществлялась не один раз: вдоль одной из лесных дорог находятся десятки больших куч отходов – отдельные растущие здесь деревья буквально завалены хламом. Похожие свалки также обнаружены в лесной зоне вблизи местечка "Човские зори", а также в лесной зоне вдоль дороги "улица 1-я Промышленная".

"Недалеко от этих зеленых зон пролегает маршрут на официальный полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в Сыктывкаре, расположенный в районе местечка Дырнос. Но мы видим, что отдельные перевозчики ТКО вместо того, чтобы везти их на полигон, выгружают отходы прямо в лес, тем самым экономя средства за пользование официальной площадкой. Это очень серьезная проблема, которая должна решаться местными властями, надзорными и правоохранительными органами, куда мы направим обращение. Также готовы обсудить вопрос со всеми заинтересованными сторонами на своей переговорной площадке", – прокомментировал координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Коми Михаил Ковалев.

Он сообщил, что активисты Народного фронта в Коми предварительно обсудили ситуацию с ликвидацией несанкционированных свалок с руководством администрации Сыктывкара, которое пообещало усилить контроль за уборкой отходов на территории муниципалитета и согласовало выделение общественникам транспортных ресурсов при ликвидации мусора во время субботников.





Активисты ОНФ в Коми в ходе обсуждения работы по карте свалок проекта Народного фронта "Генеральная уборка" также встретились со студентами Сыктывкарского государственного университета – волонтерами, осуществляющими образовательный проект по раздельному сбору мусора. Достигнута договоренность о совместной работе по решению проблемы незаконных свалок и проведению субботников.