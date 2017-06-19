В Сыктывдинском районе вручили ключи от квартир двум сиротам

Глава районной администрации Олег Лажанев вручил ключи от новых квартир двум сиротам из Выльгорта.

О.Лажанев пожелал девушкам счастливой жизни в собственном жилье, успехов в учебе, удачи и благополучия.

Мария Осипова и Александра Одинцова въедут в благоустроенные квартиры микрорайона Пичипашня. В новое жилье девушки смогут переехать в ближайшее время. Сейчас они живут у родственников. Новые квартиры девушки уже посетили и даже уже придумали, как их обустроят.

"С начала 2017 года мы вручили ключи пяти сиротам. На сегодня в очереди на получение жилья состоят 102 человека из категории "дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей". В зависимости от размера федерального и регионального субсидирования в год в среднем мы можем обеспечивать жилыми помещениями около 10 детей. В 2016 году при плане девять человек нам удалось сэкономить и приобрести квартиры для 12 сирот", - отметил О.Лажанев.

До конца года администрация района планирует выдать ключи от квартир еще пяти детям-сиротам.