Гостей Усогорска приветствуют на трех языках

19 июня 2017 года, 12:45 | Удорский
Фото Вконтакте и komi.livejournal.com/12264.html

Въездной знак, приветствующий гостей поселка Усогорск Удорского района на трех языках – русском, коми и болгарском, установила администрация поселения.

Как рассказал "Комиинформу" руководитель администрации Иван Кузнецов, въездной знак был установлен к 60-летию образования Усогорска.

"В прошлом году мы отметили 50-летний юбилей поселка, - рассказал он. – И по сей день здесь живут и русские, и коми, и болгары, поэтому родилась идея установить въездной знак, на котором были бы изображены главным символы Усогорска, его история, значимые события, а также приветствие на трех языках. С этой целью летом прошлого года мы объявили конкурс среди детей на эскиз рисунка по обустройству въездной группы".

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По словам собеседника агентства, лучшие детские идеи были откорректированы комиссией и легли в основу баннера. На баннере, помимо коми орнаментов и гербов Усогорска и Удорского района, изображены карта муниципалитета с обозначением населенных пунктов и церковь иконы Божьей Матери "Неупиваемая Чаша", в здании которой в советское время находилась болгарская столовая и магазин "София". Напоминание о болгарском прошлом – дань памяти тем, кто в восьмидесятых годах прошлого века занимался строительством и заготавливал лес в районе.

Глава поселения И. Кузнецов также рассказал, что в этом году планируется продолжить благоустройство исторических достопримечательностей Усогорска.

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В центре населенного пункта будет установлена памятная доска на Камне дружбы. Этот камень появился в 1972 году, когда в Усогорск приезжали космонавт №15 Алексей Елисеев - дважды Герой Советского Союза, герой Народной Республики Болгария, активно участвовавший в правлении Общества советско-болгарской дружбы, и лётчика-космонавта, Героя Советского Союза и Болгарии Георгия Иванова (Какалова). Во время визита космонавты посадили в центре Усогорска несколько голубых елей.

Рядом с Камнем дружбы и памятной доской будет установлен информационный стенд, рассказывающий о визите космонавта в Коми и Усогорск.

Также администрация поселения планирует благоустроить родник "Иван-ель", который также в свое время обустраивали болгары. Руководитель поселения хочет там поставить крытую беседку и перила на лестнице для удобства отдыхающих.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Усогорск, достопримечательности, въездная группа
  Рубрика: Культура
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