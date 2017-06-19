Чемпионка мира по плаванию Анастасия Иваненко завершила спортивную карьеру
Лидер сборной Республики Коми по плаванию, экс-чемпионка мира Анастасия Иваненко (Воркута) объявила о завершении спортивной карьеры.
Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, свое решение титулованная спортсменка объяснила обычной усталостью, впрочем, из спорта Анастасия Иваненко не уходит – она начнет тренерскую деятельность и будет заниматься с юными воркутинскими пловцами.
"В августе у нас будет набор малышей, с ними и буду заниматься. Интереснее всего работать над прогрессом пловцов с самого начала", - подчеркнула Анастасия Иваненко.
Официальные проводы спортсменки запланированы на осень текущего года, когда Воркута примет Заполярные игры.
Спортивные достижения Анастасии Иваненко:
- чемпион мира (2006 г. — 800 м, вольный стиль)
- серебряный призёр чемпионатов Европы (2005 г.)
- бронзовый призёр чемпионата мира (2006 г.— 400 м, комплексное плавание)
- чемпионка России (2009 г. — 400 м, комплексное плавание)
- четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов России
- победитель и призёр международных соревнований Кубок Сальникова
- победитель и призёр чемпионатов и кубков России по плаванию
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Новости партнеров
Интервью
Мы рядом
Инфоблок
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.