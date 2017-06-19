Чемпионка мира по плаванию Анастасия Иваненко завершила спортивную карьеру

Лидер сборной Республики Коми по плаванию, экс-чемпионка мира Анастасия Иваненко (Воркута) объявила о завершении спортивной карьеры.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, свое решение титулованная спортсменка объяснила обычной усталостью, впрочем, из спорта Анастасия Иваненко не уходит – она начнет тренерскую деятельность и будет заниматься с юными воркутинскими пловцами.

"В августе у нас будет набор малышей, с ними и буду заниматься. Интереснее всего работать над прогрессом пловцов с самого начала", - подчеркнула Анастасия Иваненко.

Официальные проводы спортсменки запланированы на осень текущего года, когда Воркута примет Заполярные игры.

Спортивные достижения Анастасии Иваненко: