Чемпионка мира по плаванию Анастасия Иваненко завершила спортивную карьеру

19 июня 2017 года, 11:55 |
Фото Минспорта РК

Лидер сборной Республики Коми по плаванию, экс-чемпионка мира Анастасия Иваненко (Воркута) объявила о завершении спортивной карьеры.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, свое решение титулованная спортсменка объяснила обычной усталостью, впрочем, из спорта Анастасия Иваненко не уходит – она начнет тренерскую деятельность и будет заниматься с юными воркутинскими пловцами.

"В августе у нас будет набор малышей, с ними и буду заниматься. Интереснее всего работать над прогрессом пловцов с самого начала", - подчеркнула Анастасия Иваненко.

Официальные проводы спортсменки запланированы на осень текущего года, когда Воркута примет Заполярные игры.

Спортивные достижения Анастасии Иваненко:

  • чемпион мира (2006 г. — 800 м, вольный стиль)
  • серебряный призёр чемпионатов Европы (2005 г.)
  • бронзовый призёр чемпионата мира (2006 г.— 400 м, комплексное плавание)
  • чемпионка России (2009 г. — 400 м, комплексное плавание)
  • четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов России
  • победитель и призёр международных соревнований Кубок Сальникова
  • победитель и призёр чемпионатов и кубков России по плаванию
Комиинформ
  Ключевые слова: плавание
  Рубрика: Спорт
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