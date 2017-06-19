В Усинском районе в зоне подтопления начала работать комиссия по оценке ущерба

19 июня 2017 года, 12:30 | Усинск
Фото администрации Усинска

В Усинском районе с сегодняшнего дня в зоне подтопления работает комиссия по оценке ущерба, сообщает мэрия.

Напомним, на территории нашего округа 11 июня был введен режим "Чрезвычайная ситуация" в связи с паводком. В зоне подтопления оказалось пять сельских населенных пунктов — Праскан, Захарвань, Колва, частично село Усть-Уса и деревня Васькино. С 17 июня функционирует режим "Повседневная деятельность".

На сегодня, 19 июня, наблюдается значительный спад воды во всех районах. Паводковая ситуация улучшается.

В настоящее время начинается работа по оценке ущерба. Сегодня в зоне подтопления работает комиссия по сбору документов для выполнения компенсационных выплат жителям, попавшим в зону подтопления.

***По по состоянию на 08.00 19 июня всего на территории Усинска в трех населенных пунктах подтоплено семь придомовых территорий (проживает 15 человек, из них трое детей).

Комиинформ
  Ключевые слова: Паводок
  Рубрика: Общество
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