В Усинском районе в зоне подтопления начала работать комиссия по оценке ущерба

В Усинском районе с сегодняшнего дня в зоне подтопления работает комиссия по оценке ущерба, сообщает мэрия.

Напомним, на территории нашего округа 11 июня был введен режим "Чрезвычайная ситуация" в связи с паводком. В зоне подтопления оказалось пять сельских населенных пунктов — Праскан, Захарвань, Колва, частично село Усть-Уса и деревня Васькино. С 17 июня функционирует режим "Повседневная деятельность".

На сегодня, 19 июня, наблюдается значительный спад воды во всех районах. Паводковая ситуация улучшается.

В настоящее время начинается работа по оценке ущерба. Сегодня в зоне подтопления работает комиссия по сбору документов для выполнения компенсационных выплат жителям, попавшим в зону подтопления.

***По по состоянию на 08.00 19 июня всего на территории Усинска в трех населенных пунктах подтоплено семь придомовых территорий (проживает 15 человек, из них трое детей).