Пенсионерка из Сыктывкара лишилась более миллиона рублей, оказывая финансовую помощь онлайн-незнакомцу

В Сыктывкаре выявлен факт совершения мошеннических действий в отношении пенсионерки. Сумма причиненного пожилой сыктывкарке ущерба превышает один миллион рублей.

По предварительным данным, женщина, вступила в интернет-переписку с незнакомцем и несколько раз по его просьбе перечисляла ему крупные денежные суммы.

Доверять онлайн-собеседнику пенсионерка стала после того, как он указал в письмах несколько фактов ее биографии, о которых могли знать только знакомые. В ходе переписки незнакомец поделился с ней возникшими проблемами.

Сыктывкарка стала помогать мужчине, направляя на указанные им счета различные денежные суммы. При этом часть денежных средств, которые женщина переводила, она одалживала у своих знакомых. Взамен интернет-собеседник обещал в будущем переоформить свой бизнес на нее.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере.

МВД по Республике Коми призывает граждан быть бдительными. В интернете и по телефону мошенники используют те же приемы, что и в жизни: играют на любопытстве, жалости, желании обогатиться и страхе. Чтобы не стать жертвой подобных преступлений будьте бдительны. Не верьте интернет-друзьям на слово. Мошенники часто взламывают аккаунты и мессенджеры, чтобы прикинуться знакомым и выманить ваши деньги.

Полиция также обращается к родным и близким пенсионеров! Доведите эту информацию до своих пожилых родителей и других родственников, чтобы оградить их от мошенников. Настаивайте на том, чтобы пенсионеры всегда советовались с вами, прежде чем осуществлять любые денежные операции.