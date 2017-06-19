В Максаковке демонтируют травмоопасную ограду детской футбольной площадки

Травмоопасное ограждение деткой футбольной площадки в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка демонтируют. Об этом администрация Сыктывкара сообщила на портале "Активный регион" в ответ на сигнал жителей поселка о конструкции, которая представляют угрозу для безопасности детей.

В своем обращении жители Максаковки рассказали о футбольной площадке, установленной по распоряжению мэрии несколько лет назад между домами №2 и №4 по ул. Максаковская.

"Площадка была обтянута сеткой-рабицей, - рассказали жители. – Сетку кто-то порвал и теперь она представляет угрозу для безопасности детей. Обслуживание объекта не проводится. Жители домов приглашали заместителя руководителя мэрии, рассказали о проблеме, но порванную сетку так никто и не починил. В связи с этим у нас назрел ряд вопросов: кто должен отвечать за содержание объекта? Торчащие металлические прутья уже не раз травмировали ноги детей, однажды ребенок упал рядом с сеткой и поцарапал лицо, благо, не задело глаза".

Минспорта Коми в опубликованном на портале ответе сообщило, что по информации, предоставленной администрацией Сыктывкара, балансодержатель спортивной площадки не определён. Земельным участком распоряжаются местные власти.



В 2014 году площадка была частично благоустроена за счет гранта по итогам конкурса социально-значимых проектов, организованного мэрией. Были установлены мини-футбольные ворота с сетками, по периметру обустроено ограждение сеткой-рабицей.

Из-за отсутствия балансодержателя и изношенности ограждения сетка будет демонтирована до 3 июля 2017 года.

Мэрия Сыктывкара сообщила также, что вопрос дальнейшего обслуживания спортивной площадки будет решен с жителями поселка и управляющей компанией "Наш дом".