21 июня в ряде районов Сыктывкара на сутки отключат холодную воду

21 июня в ряде районов Сыктывкара на сутки отключат холодное водоснабжение

По информации Сыктывкарского Водоканала, в связи с проведением плановых ремонтных работ на водопроводных сетях будет произведено отключение холодного водоснабжения с 8 утра 21 июня до 8 утра 22 июня в мкр. Орбита от ул.Печорской, в Верхнем и Нижнем Чове, Човью, совхозе "Пригородный", Доручастке и Тойота-Центре.

Адреса домов и номера муниципальных образовательных учреждений, в которых будет отключено холодное водоснабжение, а также адреса пунктов подвоза воды.

Отключение будет произведено по следующим адресам:

– Больничный проезд 16, 20.

– Ветеранов 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12.

– Водопьянова 4.

– Восточная 35, 57, 61, 76, 78, 82, 87/1.

– Громова 5, 6, 9, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 39/1, 41, 45.

– Депутатская 1, 3, 5, 13, 15, 21, 23, 25. Депутатский переулок 16, 17.

– Карла Маркса 100, 108, 111, 116, 117.

– Клары Цеткин 2, 7, 10.

– Крупской 46, 50, 51.

– Лыткина 31.

– Малышева 1, 1 "А", 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7 "А", 8, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31.

– Нагорная 109, 115, 117, 133, 74, 76, 78, 80/10, 80/11, 80/2, 80/4, 80/5, 81, 83, 86, 87, 89, 94, 95, 96.

– Октябрьский проспект 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 141, 155, 156, 162, 164, 170, 172, 174, 176, 176 "А", 178, 180, 180/1,182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 194/1, 196, 198, 200, 210, 212, 214, 364/1, 364 "А", 368, 371, 372, 373, 375, 377, 377/1, 378.

– Осипенко 1, 2, 3, 12.

– Петрозаводская 1, 6, 8. 10, 12, 120, 15, 16, 17, 19, 21. 21/1, 25, 27, 21/2, 27/3, 29, 34, 36, 38, 40, 40/1, 41, 42, 44, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58.

– Печерская 2, 4, 4/2, 6, 8, 8 "А", 10, 12, 16, 16 "А", 18, 18 "А", 20.

– Покровский бульвар 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16.

– Тентюковская 101, 103, 113, 115, 119, 120, 121, 122/1, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150. 151, 151/1, 152, 154, 160, 162, 166, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 198, 221, 225, 225/1, 233, 239, 245, 267/1, 267/2, 269, 269/1, 271, 273, 279/1, 283, 285, 295, 295 "А", 301, 315, 327, 332, 353, 353/2, 353/3, 425, 461, 465, 469, 473, 479, 505/1, 515, 519, 525, 527, 541, 81, 83, 85, 85/1, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99.

– Тентюковский переулок 1.

– Энгельса 103, 104, 120, 123,125.

Также в связи с невозможностью обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований, не будут работать детские сады №№ 1, 5, 8, 21, 23, 61, 87, 96, 104, 111, 112, 116 и детские оздоровительные лагеря при школах №№ 3, 8, 11, 25, 26, 43.

Давление в городе нормализуется к 12 часам 22 июня. Жителей указанных домов просят произвести запас питьевой воды.

Для тех, кто не успел подготовить запас воды на период отключения, подвоз воды будет осуществлен 21 июня с 9.00 ч. до 21.00 ч. по адресам:

1. ул. Малышева д.1 (ТЦ "Народный"),

2. ул.Тентюковская д. 469 (Конечная остановка автобуса №3),

3. Верхний Чов д. 62,

4. Нижний Чов ул.Магистральная 11.