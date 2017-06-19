"Малоимущий" сыктывкарец пять лет обманывал органы соцзащиты

19 июня 2017 года, 10:41 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Сыктывкара М.Ахмедова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Сыктывкара.

Судом установлено, что на протяжении пяти лет Ахмедов пользовался тем, что является учредителем компании, которая фактически не осуществляла финансово-хозяйственной деятельности, и изготавливал на бланках предприятия справки о заработной плате. Во всех справках фигурировали небольшие суммы, позволяющие претендовать на установление статуса малоимущего. На основании подложных документов Центр социальной защиты населения г. Сыктывкара присвоил семье Ахмедова статус малоимущей. В течение пяти лет он получал социальные выплаты в виде субсидии на оплату квартиры, пособий на двоих детей и другие меры соцподдержки. Сумма незаконно полученных выплат составила 310 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в 2016 году "малоимущий" мужчина продал имущество – долю в благоустроенной квартире, долю на земельный участок и дом в Сыктывкаре.

Суд признал Ахмедова виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено УМВД России по г. Сыктывкару, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: мошенничество
  Рубрика: Право
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