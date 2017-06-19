На выходных ухтинские пожарные тушили частную баню. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:30, 18 июня, уточнили в МЧС по Коми.

Пожарным сообщили, что в поселке Дальний, в дачном садово-огородном обществе "Монтажник", загорелась частная баня. Пожарные подразделения прибыли на улицу Садовая через семь минут.

В тушении принимали участие две единицы пожарной техники и пять человек личного состава пожарной охраны. Отстоять деревянное строение площадью 12 "квадратов" не удалось.

Пожар ликвидирован в 21:37. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - неисправность отопительной печи.