На выходных ухтинские пожарные тушили частную баню

19 июня 2017 года, 12:00 | Сосногорский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

На выходных ухтинские пожарные тушили частную баню. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:30, 18 июня, уточнили в МЧС по Коми.

Пожарным сообщили, что в поселке Дальний, в дачном садово-огородном обществе "Монтажник", загорелась частная баня. Пожарные подразделения прибыли на улицу Садовая через семь минут.

В тушении принимали участие две единицы пожарной техники и пять человек личного состава пожарной охраны. Отстоять деревянное строение площадью 12 "квадратов" не удалось.

Пожар ликвидирован в 21:37. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - неисправность отопительной печи.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: пожар, МЧС, лето
  Рубрика: Происшествия
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