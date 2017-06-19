В Ухте "отцы-молодцы" соревновались в силе и пеленали "младенцев"

19 июня 2017 года, 11:15 | Ухта
Фото Молодежного совета Ухты

Праздник семьи и молодости "Отцы-молодцы" прошел 18 июня в Детском парке Ухты. Совместное мероприятие Молодежного совета и Центра творчества имени Г.А. Карчевского, посвященное Дню отца, проходит уже шестой раз.

Как не без гордости сообщает Молодежный совет Ухты, им удалось организовать настоящую команду, в которую вошли не только члены совета, но и представители различных клубов и организаций города. Светлана Зеленина из семейного детского развлекательного центра "Стрекоза" так весело и азартно и вела программу, что трудно было остаться равнодушным к тому, что происходило на сцене. Тренер спортивного клуба "Nord Kings" Евгения Мельникова организовала настоящую силовую тренировку, которая позволила отважным отцам продемонстрировать свою отличную физическую форму. СК "Север" обеспечил проведение конкурса по сборке и разборке автоматов.

Продумали ход мероприятия и написали сценарий председатель молодежного совета Ольга Векшина и педагог-организатор Центра творчества Надежда Русанова. А обеспечили четкое проведение всех конкурсов энергичные и обаятельные члены Молодежного совета.

Отцы семейств, поддерживаемые своими женами, детьми и даже своими соперниками, соревновались в силе, ловкости, выносливости и умении справляться с такими "чисто женскими" обязанностями, как пеленание младенцев и плетение косичек.

По результатам конкурсов супер-папами стали Дмитрий Борейко и Владимир Вокуев, лавры победителя достались Евгению Попову, а все участники получили подарочные сертификаты, абонементы в спортивный клуб и заряд хорошего настроения на целую неделю.

Илья Баканов
  Ключевые слова: семья, конкурс
  Рубрика: Общество
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