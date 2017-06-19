Уровень воды в реке Печора в районе Усть-Цильмы начал снижаться

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Усть-Цилемского района, уровень воды в реке Печора у села Усть-Цильма опустился ниже отметки в 1146 см.

В воскресенье в районе было подтоплено 96 придворовых территорий, разрушен подъезд к деревне Гарево, затоплен участок автодороги в деревне.

В селе Уег подтоплена ферма СПК "Маяк", животные вывезены. В деревне Мыза подтоплено семь придворовых территорий. В обоих населенных пунктах отключена электроэнергия. В селе Хабариха подтоплено 27 придворовых территорий, а также здания котельной № 18 Усть-Цилемского филиала АО "КТК" и школы

В еревне Верхнее Бугаево уровень воды составил 1110 см и наблюдается медленное повышение уровня воды. Подтоплено 25 придворовых территорий.

В Среднем Бугаево подтоплено 89 придворовых территорий, а также здание сельского Дома культуры, ФАПа, АТС и школы. Из-за высокого уровня воды отключена подача электроэнергии. В связи с подтоплением АТС отключена телефонная связь.

Похожая ситуация складывается в деревне Крестовка (сельское поселение "Окунев Нос").

Уровень воды у поста Щельяюр в Ижемском районе также опускается, но режим ЧС в двух населенных пунктах пока не снят.

В Усинском районе снят режим "Повышенная готовность". Заместитель начальника Главного управления ГУ МЧС по Коми Константин Сухарев положительно оценил уровень спасательных работ, сообщает пресс-служба мэрии. "Люди с первого дня стихии обеспечены всем необходимым, они не брошены, как говорят некоторые СМИ. Убедился в этом лично. Ситуацию оцениваю положительно" - пояснил К.Сухарев на рабочем совещании

В целях безопасности жителей подключение электричества будет только после полной просушки домов и электроподстанции. Впереди предстоит еще большая работа по оценке ущерба. По мере отступления стихии с понедельника (19.06.2017г.) будет работать комиссия по сбору документов для выполнения компенсационных выплат, жителям, попавшим в зону подтопления.

По информации МЧС Коми, сегодня продолжается формирование волны дождевого паводка на реках Летка, Луза, Локчим, Сысола, Вымь, Илыч, на отдельных участках рек Вычегда, Печора, в среднем и нижнем течении р. Ижма.