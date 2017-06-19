ГИБДД предупреждает жителей Коми о коррупционных опасностях

19 июня 2017 года, 9:45 |
Фото из архива "Комиинформа"

ГИБДД по Коми просит земляков проявить гражданскую активность и сообщать в ведомство о случаях коррупционных проявлений.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, специфика работы сотрудников ГИБДД предусматривает постоянное общение с участниками дорожного движения, в результате которого могут поступать предложения коррупционной направленности от участников с целью избежать ответственности в области дорожного движения.

При этом могут возникать случаи с солидарной коррупционной составляющей между сотрудниками Госавтоинспекции и участниками дорожного движения.

Если Вам стали известны действительные (реальные) случаи коррупционных проявлений со стороны сотрудников ГИБДД на территории Республики Коми, незамедлительно обращайтесь по "телефону доверия" МВД по Республике Коми, входящему в систему "горячей линии МВД России" (8212) 21-66-35 или в контрольно-профилактическое отделение УГИБДД МВД по Республике Коми по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 27, кабинет № 13.

Комиинформ
  Ключевые слова: коррупция, борьба
  Рубрика: Общество
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