В России снизилась смертность на дорогах

Смертность в ДТП снизилась на 10%. Однако в некоторых регионах число погибших и пострадавших на автодорогах продолжает увеличиваться.



Число ДТП с пострадавшими снизилось за первые пять месяцев года на 5%, а количество погибших на автодорогах уменьшилось на 10%, сообщили "Известиям" в МВД РФ. Впрочем, в целом по стране картина получилась неоднородная. В некоторых регионах (Брянской, Смоленской, Самарской, Белгородской областях) ситуация значительно улучшилась. Ощутимо меньше смертельных ДТП стало в Москве и Подмосковье. Однако в целом ряде субъектов количество аварий с гибелью людей выросло. По мнению экспертов, это связано с финансовым положением регионов, качеством дорог и работой надзорных органов.

За январь–май этого года в России произошло 55,5 тыс. ДТП, в которых пострадали люди. Это на 2,6 тыс. меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Также наметилась тенденция к снижению смертности в авариях. В 2016 году дорожные происшествия унесли жизни 20308 человек, на 3 тыс. меньше, чем в 2015-м, и почти на 7 тыс. меньше, чем в 2014-м.

В некоторых регионах статистика смертности в ДТП улучшилась значительно существеннее, чем в целом по стране. Так, в Дагестане в январе–мае этого года погибли 106 человек, а в тот же период прошлого года — на 49 человек больше (–32%). В Самарской области количество погибших сократилось со 142 до 100 человек (–30%).

В Минздраве России общее снижение смертности на дорогах связывают в том числе с увеличением оперативности оказания медпомощи.

— В 2016 году был обновлен парк санитарного автотранспорта с высокой степенью износа, — уточнили в ведомстве. — В субъекты направлено 2154 автомобиля скорой помощи и 113 реанимобилей. 94% бригад скорой помощи прибывали на место происшествия менее чем за 20 минут.

Тем не менее есть регионы, где ситуация со смертностью на дорогах ухудшилась. Так, более чем на 10% она выросла в Карелии, Волгоградской области, Башкортостане, Хабаровском крае. Более чем на 20% — в Пермском крае, Ульяновской и Сахалинской областях. Более чем на 30% — в Орловской области, Ханты-Мансийском АО и Мордовии. На 40% — в Амурской области.

Эксперты в первую очередь связывают ситуацию на автодорогах с их качеством. Так, данные по смертности в ДТП ухудшились в двух федеральных округах: Дальневосточном — на 16% и Уральском — на 4%. По сведениям Счетной палаты, именно в этих округах наибольшая доля грунтовых дорог от общей протяженности (30 и 10% соответственно). Значительная часть грунтовых дорог приходится на те регионы, где не изменилась или ухудшилась статистика по смертности: Республику Саха, Тюменскую, Волгоградскую и Курганскую области.

Однако исследование Счетной палаты показало, что на смертность в ДТП влияет не только состояние трасс. Так, в Ингушетии, Ханты-Мансийском АО и Амурской области, где ситуация с дорогами не выглядит так тревожно, смертность в ДТП по-прежнему увеличивается. Эксперты говорят, что причина — в неудовлетворительной работе надзорных органов.

По мнению вице-президента Российского автотранспортного союза Валерия Алексеева, общее улучшение статистики смертности в ДТП стало следствием принятия в последнее время многочисленных нормативно-правовых актов, которые касаются безопасности перевозок. Число аварий с жертвами или пострадавшими снизилось прежде всего в тех регионах, где усилился надзор над перевозчиками. Например, в Москве смертность в ДТП сократилась в этом году на 24%.

— В Москве приняли массу камер, активно штрафуют нарушителей, много средств вкладывается в дороги, обновляется транспортный парк. Меняется система светофорного регулирования движения. И хотя резко растет число транспорта, комплекс принятых мер способствует снижению смертности, — сказал эксперт. — У столицы есть возможность проверять перевозчиков. А в других регионах с этим проблемы. Например, на весь Пермский край работают восемь инспекторов. Таким составом сложно проводить проверки по соблюдению законодательства.

Специалист также считает, что как бы ГИБДД ни захотело улучшить ситуацию с аварийностью, результата не будет, если у дорожников нет возможности обеспечить безопасные условия для движения. Например, недавняя страшная авария в Забайкалье, унесшая жизни 12 человек, произошла именно там, где не оказалось ограждения на опасном повороте. Только в тех регионах, которые вкладывают средства в безопасность дорожного движения, снижается смертность в ДТП.

По мнению вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского, неоднородность ситуации в стране говорит о том, что проводимая МВД политика увеличения штрафов не стала панацеей от всех бед.

— В Госдуму постоянно поступают предложения от ведомства усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения. Хватит делать нормы более строгими. Излишние репрессии ведут не к безопасности, а к более взяткоемким статьям, — пояснил эксперт.

Он отметил, что на первом месте в деле безопасности дорожного движения должно быть строительство дорог и эстакад, на втором — оперативное прибытие скорой помощи, на третьем — повышение качества подготовки водителей.