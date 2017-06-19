Мастеровой туризм в Коми поддержит развитие Корткеросского района

19 июня 2017 года, 9:14 | Корткеросский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Мастеровой туризм способствует развитию малых городов и сел, – подтверждает опыт мастерских в самых отдаленных регионах России. Этим летом туристов ждут кузнечные, железоплавильные, ткацкие и керамические производства в маленьких поселениях Алтая, Коми, Пермского края, Архангельской, Новосибирской и многих других областей пишет туристический портал ProHotel.

Так, например, отточить кузнечное мастерство можно на фестивале "Кöрт Айка", который в этом году пройдет в четвертый раз в селе Корткеросс Республики Коми.

Фестиваль назван в честь мифологического персонажа коми народа. Железный человек – Кöрт Айка – по преданиям первым выковал железную одежду и оружие. В этом году фестиваль пройдет 8-9 июля, на него приедут десятки кузнецов из разных городов России и зарубежья. Они продемонстрируют свое мастерство и поделятся секретами художественной ковки.

ap.jpg

Еще одной площадкой для кузнечных дел мастеров станет поселок Всеволодо-Вильва в Пермском крае. Местный кузнечный цех, оснащенный профессиональным оборудованием, появился в 2014 году.

А в архангельской деревне Куимиха Котласского района уже несколько лет работает мастерская "Северная береста". Любой желающий может приехать сюда, чтобы насладиться деревенским отдыхом, посетить музейный комплекс, а главное – научиться плести из бересты одну из древнейших в мире лодок – берестянку.

В свою очередь, на Горном Алтае туристов обучают древнему войлочному ремеслу. Десятки сельских мастериц изучили забытую традиционную технику войлочных ковров "ширдек".

С глиняным ремеслом познакомит туристов студия "Чаусская керамика", расположенная на родине знаменитых мастеров гончарного дела – в поселке Колывань Новосибирской области. В начале XX века изделия колыванских гончаров были очень популярны в России, Китае и Монголии.

Все эти мастерские - участники всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел", который проводится с 2014 года Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Министерства культуры РФ.

Конкурс направлен на поддержку культурных инициатив российской глубинки. За время его существования финансовую помощь в размере более 100 млн рублей получили 233 проекта из 63 регионов России: гастрономические, музыкальные и ландшафтные фестивали, театральные гастроли, пешеходные экскурсии, восстановленные промыслы и ремесла, открытые чтения, образовательные программы, выставки и мастер-классы

Наталья Петрова
  Ключевые слова: туризм, мастеровой, кузнец, Корткеросс
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:13 06.06.2017
Муниципалитеты Коми отчитались о готовности к туристическому сезону
22:34 01.06.2017
В Нювчиме презентуют новый туристический маршрут
15:47 30.05.2017
В Коми открылся первый офис информационно-туристского центра


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Прямая линия с Владимиром Путиным


Подробнее...

Новости партнеров

"КС-Альфа" вошла в ТОП активных федеральных строителей жилья



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел


Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июня

В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus