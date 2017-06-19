Более 600 юных сосногорцев смогут оздоровиться в летних лагерях района

19 июня 2017 года, 10:00 | Сосногорский
Фото "Вконтакте"

Администрация Сосногорского района отчиталась о работе детских оздоровительный лагерей. В период летних каникул управлением образования района планируется оздоровить 616 юных жителей района в лагерях на базе местных образовательных учреждений. Всего в 2017 году кампания "охватит" 1846 детей,174 из которых попали в трудную жизненную ситуацию.

Так, в период весенних каникул силами района к посещению оздоровительных лагерей уже были привлечены 610 учащихся, в том числе 48 оказавшихся в непростых обстоятельствах. В планах на осенние каникулы – 494 ребёнка.

В каждом детском оздоровительном лагере работа строится по собственному направлению. Например, в школе № 5 ученики получают и расширяют знания о краеведении, этнокультурном наследии, экологическом воспитании.

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Гимназия при Главе МР "Сосногорск", в свою очередь, делает упор на творчество детей. Здесь в период работы лагерей с детьми занимаются хореографы, преподаватели изобразительного искусства, музыкальные работники. Одной из задач работы лагеря является выявление и развитие творческого потенциала каждого учащегося с учётом индивидуальных и возрастных особенностей. Каждый день в таком лагере посвящён чему-то конкретному, в день музыки, например, дети отвечали на вопросы музыкальной викторины, а в день художника участвовали в тематических конкурсах.

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Индивидуальные программы и план мероприятий разработали для детей в лагере "Непоседы". Тут открыты кружки по интересам: "Юный спортсмен", "Игротека", "Умники и умницы", "Радуга творчества", "Экспериментариум". В спортивно-оздоровительном направлении - весёлые старты и квест-игра "Эрудит".

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В районной школе №3 детям позволили почувствовать себя космонавтами. Школьники узнали о космосе и его героях, планетах солнечной системы и созвездиях, научились собирать ракеты из лего-конструктора и пользоваться настоящим телескопом.

Педагоги района заявляют, что главное в организации детского оздоровительного лагеря – это создание интересного и разнообразного отдыха и оздоровления детей.

Продолжительность летней смены составляет 21 день, в весенний и осенний период – 5 дней. Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием составляет 500 рублей в период весенних и осенних каникул. Отдых в период летних каникул составляет 1700 рублей. В оздоровительных сменах организовано двухразовое горячее питание, а также водно-питьевой режим и культурно-досуговая программа.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: отдых, оздоровление, лето, лагерь, каникулы, дети
  Рубрика: Общество
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