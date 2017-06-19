Жители Коми добавили красок в холодное лето

19 июня 2017 года, 8:20 | Сыктывкар
Фото "Вконтакте"

18 июня фестиваль красок "Холи Коми" собрал в местечке Лемью несколько сотен жителей республики. Все они приехали, чтобы зарядится энергией праздника, традиционно присущей мероприятию. Изначально проведение фестиваля было запланировано на субботу, 17 июня, однако погода внесла свои коррективы, проливной дождь вынудил в срочном порядке переносить "Холи Коми" на воскресенье, об этом сообщили организаторы праздника.

Воскресная погода при этом полностью оправдала ожидания участников. Фестиваль стартовал в 10 утра и продолжился до позднего вечера. В 2017-м году он был объединен с фестивалем электронной музыки. До места проведения мероприятия в течение дня ходили бесплатные автобусы для всех желающих. Билеты приобретались заблаговременно или прямо на входе в зону красочного действа.

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Фестиваль Холи пришел в Россию из Индии, где красочным празднованием в конце марта отмечается приход весны. Сегодня эту индийскую традицию с приходом тепла вспоминают и во многих городах России. Этот праздник запоминается и привлекает все новых участников знаменитым обрядом нанесения людьми красок друг на друга. Считается, что чем обильнее они покрывают человека, тем больше удачи и счастья ему это принесет.

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"Коми Холи" расположился сразу на трех площадках. Первая из них - это кемпинг, где можно было разместиться с компанией, пострелять в открытом тире, поучаствовать в боях на мечах. Вторая - зона торговли и фудкорт, третья площадка - основная, именно здесь развернулись красочные события. Под электронную музыку известных диджеев произошли несколько массовых залпов из краски. Краску участники покупали, выигрывали в конкурсах, получали по входным билетам. Отдельная зона с аниматорами была предусмотрена и для самых юных посетителей праздника.

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В официальной группе события его организаторы рассказали, как лучше отмыть следы празднования.

"На мероприятии используется один вид краски, это сухая краска Холи производства Индии. На сухой коже краска может задержаться на несколько дней. А отмывать ее от тела лучше всего натуральным хозяйственным мылом. Оно состоит из жира, который впитывает в себя краску. При этом, чтобы отстирать краску от одежды может понадобится и несколько стирок. Все зависит от ткани", - сообщают они участникам.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: Холи Коми, Сыктывкар, праздник красок, музыка, молодежь, лемью
  Рубрика: Общество
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