В столице Коми "Субару"и РАВ 4 не поделили дорогу

18 июня 2017 года, 23:50 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

Вечером на дороге столицы Коми столкнулись две иномарки. Об этом "Комиинформу" сообщили в ГИБДД Сыктывкара.

В 20:10 мужчина 1985-го года рождения двигался на личном автомобиле "Субару" по улице Лесной со стороны Островского к Ухтинскому шоссе.

Подъезжая к перекрестку, он наехал на "Тойоту РАВ 4", водитель которой - мужчина 1973-го года рождения, остановился, выезжая со второстепенной дороги на главную.

В аварии пострадала женщина - пассажирка "Субару" 1982-го года рождения.

Как отметили в ГИБДД, в течение года водитель "Субару" семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, За рулем - с 2013-го года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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