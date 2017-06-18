В столице Коми "Субару"и РАВ 4 не поделили дорогу

Вечером на дороге столицы Коми столкнулись две иномарки. Об этом "Комиинформу" сообщили в ГИБДД Сыктывкара.

В 20:10 мужчина 1985-го года рождения двигался на личном автомобиле "Субару" по улице Лесной со стороны Островского к Ухтинскому шоссе.

Подъезжая к перекрестку, он наехал на "Тойоту РАВ 4", водитель которой - мужчина 1973-го года рождения, остановился, выезжая со второстепенной дороги на главную.

В аварии пострадала женщина - пассажирка "Субару" 1982-го года рождения.

Как отметили в ГИБДД, в течение года водитель "Субару" семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, За рулем - с 2013-го года.