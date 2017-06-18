Путин поделился впечатлениями от "прямой линии"

18 июня 2017 года, 17:59 |
фото РИА Новости

Президент Владимир Путин рассказал, что вопросы и жалобы россиян, поступившие в ходе "прямой линии", не стали для него революционными открытиями, но при этом он все равно узнал много нового.

"Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми, но сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то революционные открытия, так, пожалуй, тоже сказать не могу", — сказал президент в интервью НТВ.

Он подчеркнул, что в постоянном режиме занимается подобными вопросами. Но формат "прямой линии" глава государства считает полезным.

"Мы видим иногда вещи, требующие особого внимания, в том числе со стороны правительства и с уровня президента, поэтому и проводятся такие мероприятия как "прямая линия", чтобы почувствовать этот нерв", — пояснил он.

При этом Путин отметил, что многие пользуются возможностью задать ему вопрос, чтобы донести свою озабоченность, боль или обратиться с какой-либо просьбой. Однако то, что люди стараются напрямую обратиться к главе государства, по его мнению, вовсе не означает, что на местах работа не ведется. "Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, которые пока не решили свои проблемы", — заметил президент.

"А ведь огромное количество людей, они все-таки живут, и у них что-то получается, а это обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня. Поэтому я уже не сказал бы, что только все в ручном управлении, в ручном режиме делается", — заключил Путин.

Пятнадцатая по счету "прямая линия" с президентом состоялась 15 июня и длилась почти четыре часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов.

Комиинформ
  Ключевые слова: президент
  Рубрика: Экономика
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