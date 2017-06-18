Воркутинцы вышли на общегородской субботник

В рамках "Дня соседа" десятки горожан присоединились к общегородскому субботнику по санитарной очистке зеленых массивов, скверов и парков. Организаторами мероприятия выступили воркутинское отделение партии "Единая Россия" и местные Управляющие компании при поддержке администрации муниципалитета.

Целью субботника стало не только приведение в порядок города и поселков, но и возрождение забытых традиций, объединяющих людей в общем деле. Подобные мероприятия создают условия для неформального общения, которое позволяет соседям лучше узнать друг друга, формируют бережное отношение к своему городу.

Одна из жительниц дома по улице Мира с удовольствием приняла участие в субботнике. Женщина считает, что именно взаимодействие граждан с жилищными организациями поможет сделать наш город уютным и комфортным.

"Нет ничего сложного в том, чтобы помочь убрать свой двор, - поделилась Ирина. – Это под силу любому человеку. Самим же потом будет приятно ходить по чистой территории, поэтому я уверена – такие субботники нужны.

С ее мнением согласна и пенсионерка из квартала Заводского:

"Я раньше жила в деревянном доме на улице Парковой, там мы сами и снег копали, и мусор после зимы убирали, и считали это нормальным. Сейчас люди говорят, мол, это работа жилищников, а я считаю, что им просто лень. Но самое главное, никогда раньше я не видела такого неуважения к своему городу и двору от людей, которые выкидывают мусор из окон – посмотрите, сколько всего накидано. За один день это не убрать, собираюсь еще сама выйти в понедельник на уборку", - рассказала воркутинка.

В ООО "ЖЭУ-5" на субботнике собрали порядка пяти тонн мусора с зеленой зоны, прилегающей к Шахтерской набережной. После ударной работы, как и в остальных управляющих компаниях, здесь организовали чаепитие с вкусным пирогом, а заодно поздравили с 60-летием свою коллегу, дворника Лидию Журавлеву.

Участие в прошедшем субботнике приняли также трудовые коллективы организаций и учреждений города и школьные трудовые бригады.