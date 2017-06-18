В Воркуте определили самого сильного "Богатыря-2017"

17 июня на площади Центральной в рамках "Праздника выходного дня" состоялся турнир по силовому экстриму среди мужчин "Богатырь севера – 2017", посвященный Дню России. Организаторами силового шоу, которое проводится в нашем городе в четвертый раз, выступили Управления физической культуры и спорта администрации города и Центр спортивных мероприятий "Юбилейный".

Как сообщили "Комиинформу" в Управлении физкультуры и спорта администрации Воркуты, в состязаниях приняли участие десять воркутинских силачей. Они продемонстрировали горожанам работу с экстремальными весами и нагрузками в семи упражнениях программы. Основную часть спортсменов составили силовики из пауэрлифтинга и бодибилдинга, тяжелой атлетики и борьбы, добившиеся высоких результатов в своих видах спорта.

Зрелищность турнира заключается в том, что спортсмены никогда не знают, какие упражнения приготовили для них организаторы, поэтому они должны быть готовы к любым испытаниям.

В этом году силачам было предложено выполнить наибольшее количество подъемов "бревна" весом в 80 кг. и переворотов покрышки весом 300 кг., на "фермерской прогулке" перенести два снаряда по 80 кг., а затем и "коромысло" с "ведрами" по 200 кг. на дистанцию 20 метров, подняться по трем 40-сантиметровым ступеням со снарядами весом 100, 125 и 150 кг., а также отбуксировать машину в 2,5 тонны на 20 метров. В финале спортсмены должны были выполнить тягу снарядом весом 170 кг. На выполнение каждого из упражнений в богатырском турнире отводилось всего 90 секунд.

Выполняя задания, спортсмены выдали максимум своих возможностей и проявили настоящую волю к победе, завершая отдельные упражнения, как говорится, на надрыве. Зрители, для которых прошедший турнир стал поражающим и захватывающим зрелищем, активно поддерживали участников.

По результатам всех испытаний победителем и призерами турнира стали:

1 место – Александр Урбанович

2 место – Александр Мельничук

3 место – Игорь Иванов

Александр Мельничук в прошлом году поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета данных соревнований. Помимо медалей и грамот, лидер турнира был награжден кубком состязаний. Также для самых сильных участников были учреждены денежные призы в размере 7000, 5000 и 3000 рублей, в зависимости от занятого места.

"Впервые за время проведения это турнира в нем принимает участие 10 человек, - рассказал главный судья силового турнира Игорь Коновалов. – Все молодцы, отлично справились с упражнениями. Нельзя сказать какое из испытаний стало самым сложным, ведь все они рассчитаны на повышенные силовые нагрузки. Каждый конкурс требует не только хорошей физической подготовки, нужна еще выносливость, а где-то и техника".

В перерывах между силовыми испытаниями показательные выступления горожанам продемонстрировали представители спортивно-развивающего комплекса Беркут и секции тайского бокса.

Также организаторы предложили попробовать свои силы в различных упражнениях с гирями и гантелями зрителям. Тем, кто показал лучшие результаты, а среди желающих были как взрослые мужчины, так и подростки, вручили сертификаты на 2 часа бесплатного проката любого инвентаря на стадионе "Юбилейный".