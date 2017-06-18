Команда из Коми стала лучшей в архангельской "Школе безопасности"

В Архангельской области завершились региональные соревнования, проводившиеся в рамках Всероссийского детско-юношеского общественного движения "Школа безопасности". Сборные команды юношей и девушек из Сысольского и Корткеросского районов Республики Коми одержали убедительную победу в обеих возрастных категориях первенства – среди ребят 12-14 лет и юношей и девушек 15-17 лет. Второе место в обеих категориях – у Псковской области. Третье место в старшей группе заняла Вологодская область, в младшей - Архангельская область (пос. Урдома, Ленский район). Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Коми.

В соревнованиях, проходивших на территории космодрома "Плесецк", принимали участие 18 команд и почти 20 человек со всего северо-западного региона нашей страны. Торжественная церемония закрытия соревнований и награждения победителей состоялась 17 июня на плацу одной из воинских частей космодрома. Сегодня наши ребята с победой возвращаются домой. Завтра в середине дня их ожидает торжественная радостная встреча в Сыктывкаре.

"Это сборная Коми, которая была сформирована на республиканских соревнованиях в сентябре прошлого года. Мы решили из состава двух команд собрать одну "победную" сборную, и старшую, и младшую. И детям, и воспитателям победа стоила сил, упорства, огромной самоотдачи. На тренировках у нас на первом месте стоят взаимопонимание и взаимовыручка, командный дух. И, конечно, постоянные тренировки, походы и физические нагрузки. Как видите, результат налицо!", - поделился руководитель сборной команды, педагог дополнительного образования "РЦДО" Корткероса Виктор Митюшов.

Он также выразил благодарность Главному управлению МЧС России по Коми за помощь в подготовке сборной и организации выезда на соревнования.

"Я занимаюсь спортивным туризмом с 6 класса и мне уже доводилось бывать на подобных мероприятиях и в сложных походах. Два года назад мы ходили в поход по Уралу, где столкнулись с очень плохой погодой, на протяжении четырех суток плыли против течения в очень сильный ветер и дождь. В таких ситуациях ты испытываешь себя и своих товарищей на силу духа и дружбы. В будущем думаю связать свою жизнь с профессией спасателя", - рассказал ученик 10 класса села Визинга Максим Некрасов.

Ребята отмечают: соревнования прошли на высшем уровне. Что помогло победить? Сила, слаженность, взаимовыручка. Когда есть понимание в команде, работать намного легче. Впечатления от соревнований – выше всяких похвал. Все дистанции поставлены интересно и качественно. Судьи относились ко всем командам объективно и по-доброму. Судейство было честным.

Следующий этап "Школы безопасности", который ждет сборную Республики Коми – уже всероссийский. Он состоится в конце июля в Москве.