Эксперты неформального пикника под Сыктывкаром знают, что ждет человечество в будущем

Гражданские активисты столицы Коми готовятся к Баркемпу - 2017. В этом году неформальная конференция, организованная исключительно общественниками, пройдет 1-2 июля в месте, ставшем для нее традиционным - на турбазе "Гажа Вэр" под Сыктывкаром. Здесь на два дня развернется палаточный городок, "жителями" которого могут стать все желающие.

Как рассказал "Комиинформу" один из организаторов баркемпа Павел Андреев, общая тема лекций и дискуссий этого года звучит как "Будущее: что ждет нас, чего ждем мы".

На площадках будут говорить о современных реалиях и будущем: программировании - в свете того, как оно может пригодиться каждому, робототехнике, бессмертии и продлении жизни - об успехах и перспективах науки в этой области, компьютерных играх, а именно - во что играют людей сейчас и как это воздействует на общество, генной инженерии и искусственном интеллекте.

По традиции на баркемпе будет несколько часовых выступлений. В этом году свое согласие приехать в Сыктывкар дали российский художник, один из организаторов ежегодных шествий "Монстрация" в Новосибирске Артём Лоскутов, специальный корреспондент "Медузы" Илья Жегулёв, эксперт Комитета гражданских инициатив Вячеслав Бахмин.

"Будет много местных спикеров и 25 разноформатных блоков программы, - добавил П.Андреев. - Так, например, сыктывкарец Илья Костин расскажет про опыт самоорганизации на улице Ручейной, где жители пытаются определить будущее своего района. Окончательная программа баркемпа пока формируется".

Ночью участников ожидает культурная программа.

*** Сыктывкарский баркемп существует с 2012-го года. В этом году он проходит в сотрудничестве с Фондом Алексея Кудрина.