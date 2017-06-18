Два пожара в Ижемском районе за сутки: сгорели частная баня и гараж с автомобилем

За сутки в Ижемском районе Коми произошло два пожара. Сгорели частная баня и гараж, - сообщили "Комиинформу" в МЧС по республике.

17 июня в 22:09 минут в селе Ижма по улице Чупрова загорелась баня. Пожарные подразделения прибыли на место через три минуты.

В тушении принимали участие две единицы пожарной техники и пять человек личного состава пожарной охраны. Возгорание удалось ликвидировать в 22:28 на площади 28 "квадратов".

Огонь практически полностью уничтожил строение. Предварительная причина пожара - недостаток конструкции электрооборудования.

Второй пожар в муниципалитете зафиксирован вчера в 23:36 минут в селе Мохча, где на улице Центральной "вспыхнул" деревянный гараж. Пожарные подразделения прибыли на место через семь минут.

В гараже находился "УАЗ", который огнеборцам отстоять не удалось: автомобиль сгорел. Пожар ликвидирован в 00:23, огонь повредил все частное строение.

В тушении принимали участие две единицы пожарной техники, семь человек личного состава республиканской пожарной охраны. Пожарным активно помогали 15 местных жителей.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо пока не установлено. На месте проводится проверка.

В инцидентах погибших и пострадавших нет, добавили в МЧС.