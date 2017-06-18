Мэрия Сыктывкара ищет собственников заброшенного дома

18 июня 2017 года, 12:25 | Сыктывкар
Фото https://signal.rkomi.ru

Мэрия Сыктывкара ищет собственников заброшенного дома.

Сигнал о доме, обезображивающем район пересечения улиц Восточная – Клары Цеткин, поступил на портал "Активный регион".

Жители написали, что дом, в котором обитают лица без определенного места жительства, является рассадником грязи и бактерий.

Возле него скапливается несанкционированная свалка, стоит запах фекалий, в ветреную погоду он распространяется на значительные расстояния, что создает некомфортную среду обитания. Кроме того, люди опасаются, что в доме может случиться пожар, и это принесет значительный материальный ущерб близстоящим домам.

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В обращении жильцы улиц требуют от администрации принять меры по сносу данного дома и очистить территорию от мусора.

При этом обратившиеся просят мэрию не идти длинным путем установки, розыска собственника, поскольку эта процедура займет много времени, и даже при установлении собственника он, вероятнее всего, откажется от сноса дома в виду отсутствия средств.

Сыктывкарцы посчитали, что на снос дома необходимо выделить лишь 10-20 тыс.руб: на суточную аренду спецтехники (экскаватор, самосвал).

В ответе мэрии говорится, что Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара направило запрос в Управление Росреестра по РК для установления собственников этого земельного участка.

После получения информации собственникам земельного участка будет направлено письмо с требованием в кратчайшие сроки привести земельный участок в надлежащее состояние, так как в соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РФ, собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны их использовать в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.

В мэрии также дополнили, что администрация осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися только в муниципальной собственности.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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