Сыктывкарские особые дети изучали английский на зарядке

18 июня 2017 года, 14:14 | Сыктывкар
Фото "Вконтакте"

В Год добрых дел особые дети из Сыктывкара в течение девяти дней изучали английский язык в Летней школе. "Веселая английская зарядка" проводилась для них ежедневно в рамках волонтерского проекта "Access to Kids". Площадкой для получения новых знаний стало отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями "Надежда".Занятия проходили под руководством Екатерины Даниловой, председателя ассоциации "Журавлик" для семей, имеющих детей с инвалидностью.

"Первые три дня я проводила занятия сама, еще три - совместно с волонтерами из разных школ города, в заключительные дни школьники и вовсе справились самостоятельно", - рассказывает она.

По ее словам, участие в волонтерской работе было предложено подросткам, посещающим бесплатную школу английского языка. Готовность к контакту и общению с особыми детьми проявили десять школьников Сыктывкара с 7-го по 10 класс.

"Сама школа существует с 2011 года при финансовой поддержке посольства США в России. В течение двух лет дважды в неделю школьники посещают занятия и две недели в июне - летнюю школу. Подобный проект, однако, мы запустили первый раз. Не было даже пробных занятий, но все получилось очень хорошо", - отметила Е.Данилова.

Идея объединить летнюю школу, волонтерство и помощь детям с инвалидностью родилась еще в весной, время ушло, в том числе, и на психологическую подготовку учащихся к встрече и общению с необычными детьми.

В проекте приняли участие воспитанники группы социальной реабилитации "Я познаю мир". В Летней школе они изучали приветственные слова и выражения эмоций. Усваивать новые знания им помогали песни и музыка, например, композиция "Hello song" была разучена в рамках занятия о приветствии, а песня "Finger Family" в совокупности с пальчиковой гимнастикой научила детей английским названиям членов семьи. Музыкальная гимнастика под песню"Head and Shoulders" помогла "студентам" в изучении частей тела.

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Важным этапом занятий стало изучение английского алфавита, - дети научились писать свои имена. Для закрепления этих знаний во время прогулки они писали их цветными мелками, подаренными школьниками-волонтерами.

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Вспомогательным средством для усвоения материала, послужили познавательные видеоролики. Особым детям также удалось познакомиться с настоящим носителем языка. Им стала директор Американского центра в Москве – Кори Глисон. Дети с удивлением и восторгом приняли американскую гостью и пытались общаться с ней на английском языке. На память о встрече К.Глисон подарила детям небольшие сувениры.

"Ежегодно на три-четыре дня к нам приезжает носитель языка. Кори Глисон уже была в Сыктывкаре пять лет назад и общалась с другой группой школьников. Эта встреча очень многое дала детям с инвалидностью. Они увидели, что есть другая культура, другая речь, они поняли что могут при этом общаться, если знают язык, - подчеркнула Е.Данилова, - эти занятия не прошли для них впустую, они могут обучаться, запоминать, узнавать и использовать иностранный язык в будущем. И очень печально, что в заведениях, где обучаются такие дети, изучение английского языка зачастую не предусмотрено. Мы планируем запустить работу волонтерского кружка в ближайшем учебном году, чтобы это исправить".

Не оставили подопечных без подарков и школьники – волонтеры летней школы английского языка Access. Они подарили детям американские флаги и сладкие подарки.

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Наталья Петрова
  Ключевые слова: родители, реабилитация, обучение, летняя школа, инвалиды, дети, английский язык
  Рубрика: Общество
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