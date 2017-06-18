Увлечение фотоохотой прославило жителя Печоры

55-летний житель Печоры Игорь Триер стал известен в сети благодаря своему хобби: мужчина увлекается фотоохотой. За более чем десять лет практики печорец собрал внушительную коллекцию снимков природы и ее обитателей. Как признается сам мужчина, в далеко идущих планах - создание авторского блога с фотографиями. Сейчас свои "трофеи" фотограф регулярно публикует в социальные сети и получает положительные отклики пользователей.

"Впервые благодаря вам узнала и увидела насколько бывает многообразен мир пернатых Коми. Как много скрыто от человеческого глаза. Спасибо за качественные, интересные и познавательные снимки", - отзываются они в комментариях.

В объективе фотолюбителя вьюрки, варакуши, зяблики, чибисы, глухари, а также многие другие птицы и животные. Не так давно фотолюбитель поймал в кадр даже исландского песочника.

"Вот такое чудо попалось мне впервые - это песочник. Гнездится он главным образом в Гренландии, в Канаде, на Аляске и в сибирской тундре. Исландский песочник относится к тем видам птиц, которые совершают наиболее дальние перелёты без остановок, эти расстояния порой достигают 5 тысяч километров", - пишет фотоохотник 2 июня.

Снимки в сети И.Триер почти всегда подкрепляет короткой справкой. Рассказал он и об особенностях своего хобби.

"Одним из наиболее увлекательных, необычных и в то же время сложных жанров фотографии является фотоохота, - утверждает он, - Это одно из любимых мной занятий. Традиционная охота не по мне - жалко зверей и птиц".

По этой же причине он не выдает своих "угодий" посторонним, боится, что отстреляют. Во многом, однако, И.Триер похож на охотника в привычном смысле этого слова. В течение всех этих лет печорец изучает повадки и особенности тех обитателей фауны, которых снимает.

"Главное тут - терпение и осторожность, без этого хорошего снимка не получится", - поясняет он.

Съемки при этом не планирует, действует по обстоятельствам: наличию времени и желания творить. В этом сезоне, говорит, вдохновили глухари. Еще одна из любимых тем для фотографирования - северное сияние.

Ранее, снимки фотолюбителя уже были отмечены ценителям искусства фотографии. Он стал победителем всероссийского фотоконкурса "Зимняя Россия – в фотографиях". По итогам голосования и решения жюри работа "Северное сияние" удостоилась первого места. В конкурсе приняли участие более двух тысяч фотографов-любителей и профессионалов.