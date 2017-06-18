Самым теплым днем новой недели в Коми станет понедельник
На предстоящей неделе погода практически не поменяется.
Территория республики останется под влиянием циклонов, поэтому дожди разной продолжительности и интенсивности, местами с грозами — будут частыми. Температурный фон прогнозируется неустойчивый.
Самым теплым предполагается понедельник: везде ожидается в пределах 18...23С, сообщает ЦГМС по Коми.
Но со вторника дневная температура понизится и будет распределяться от 15С на севере до 20С на крайнем юге, в ночные часы ожидается в пределах 6...11С.
Холоднее будет на крайнем севере, там с середины недели в ночные часы прогнозируется не выше 5С, днем только 9...14С.
Комиинформ
Рубрика: Погода
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