Самым теплым днем новой недели в Коми станет понедельник

На предстоящей неделе погода практически не поменяется.

Территория республики останется под влиянием циклонов, поэтому дожди разной продолжительности и интенсивности, местами с грозами — будут частыми. Температурный фон прогнозируется неустойчивый.

Самым теплым предполагается понедельник: везде ожидается в пределах 18...23С, сообщает ЦГМС по Коми.

Но со вторника дневная температура понизится и будет распределяться от 15С на севере до 20С на крайнем юге, в ночные часы ожидается в пределах 6...11С.

Холоднее будет на крайнем севере, там с середины недели в ночные часы прогнозируется не выше 5С, днем только 9...14С.