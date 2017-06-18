Российское движение школьников соберет в Сыктывкаре педагогов со всей Коми

В завершении учебного года 20 июня пройдет крупный семинар для педагогов образовательных учреждений, посвященный развитию Российского движения школьников в муниципалитетах. Более 200 участников со всей республики съедутся в Сыктывкар для знакомства с деятельностью РДШ и обмена опытом, сообщает Минобраз Коми.

На сегодня Российское движение школьников внедрено в 29-и образовательных организациях Республики Коми и, по словам председателя Коми регионального отделения Ольги Медведевой, является уникальной возможностью для сотен тысяч школьников проявить свои способности, развить таланты.

"Проекты и программы Российского движения школьников направлены на развитие ребят. Уже многие школьники республики приняли участие в самых разных событиях этой новой мощной организации. РДШ в регионе развивается очень динамично, потому что многие педагоги-кураторы пилотных площадок понимают эффективность этого движения, а также получают большую поддержку со стороны как регионального министерства образования, так и федерального центра. РДШ – это много новых и интересных идей, интересные люди, позитивное общение", - отметила О. Медведева.

Семинар станет новым витком развития РДШ в Республике Коми. На нем будут рассмотрены основные нюансы внедрения программы, модели организации первичного отделения РДШ в образовательных учреждениях, социальное взаимодействие с партнерами, а также в рамках семинара предполагается выставка лучших практик пилотных школ региона. К концу 2017 года планируется 100% внедрение движения во всех образовательных организациях Республики Коми.

***Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 "О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников".